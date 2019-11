Hace un tiempo atrás me cruce con Jose Cavallera quién me contó sobre los trastornos que le ocasionaba la pirotecnia a su hijo y que estaba comenzando una campaña de concientización para lograr en Marcos Juárez “Pirotecnia Cero”

Allá por el mes de abril de 2019 a través de un mensaje de whatsapp me había escrito que justo ese día matendo con su familia en el parque deportivo del club Argentino comenzó a sonar la pirotecnia y que su hijo comenzó a correr por todo el parque asustado por las detonaciones.

Pero también en ese mismo mensaje me decía “que entendía que es una fiesta de todos. Créeme que con la 1° bomba la fiesta para algunos pasó a ser un calvario. Obviamente que si hubiera sabido que iban a tirar pirotecnia no hubiera ido a matear con amigos al country y me hubiera alejado para que no escuchara las detonaciones. Pero ves, es difícil saber cuándo y dónde van a tirar pirotecnia para andar evitando esos lugares”.

Él estaba seguro de lo que estaba pidiendo a pesar de saber “que es difícil pero no imposible lograr pirotecnia cero en Ms Jz. Con gente comprometida lo vamos a lograr y que la fiesta y todas las fiestas sean para todos”.

En nuestra ciudad existe una ordenanza la Nº 2234 que prohíbe el uso de las bombas de estruendo, pero no de los fuegos artificiales que en ellos vienen incluidos las bombas o estallidos.

Fue así que su pedido llegó con una carta primero a los clubes de la ciudad y luego destinada a las autoridades municipales para que se tratara la ordenanza actual, estudiarla y modificarla.

Los concejales comenzaron a tratarla en comisión y el miércoles 6 de Noviembre saldrá la nueva ordenanza de Pirotecnia Cero en Marcos Juárez.

El lunes nos juntamos con José hicimos la nota y en un momento tuvo que parar por que comenzó a llorar desconsolado al recordar una experiencia de una nena que vive en Marcos Juárez que cada vez que llega el festejo de navidad sus padres la tienen que dopar para que no sufra las detonaciones.

En Marcos Juárez son más de 300 personas que están afectadas por la pirotecnia y deben ser atendidos en distintos centros que tienen entre 1 y 60 años aproximadamente.

En ese mismo mensaje Jose Cavallera me agradecía lo que pudiera aportar desde nuestro lugar, los agradecidos somos nosotros que hemos podido observar como la movilización de vecinos – amigos hace cambiar una realidad para que vivamos en una ciudad que nos incluya a todos 🌞.

Eduardo Oyola