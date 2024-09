Un Comienzo en la Tierra

Matías Dal Pos, originario de Marcos Juárez, Córdoba, es un claro ejemplo de cómo los sueños, el esfuerzo y la pasión pueden llevar a alguien desde un pequeño rincón rural a las grandes ciudades del mundo. Criado en una familia con una profunda conexión al campo y la naturaleza, Dal Pos siempre sintió que su destino estaba más allá de los horizontes de su pueblo. Desde pequeño, su padre lo introdujo al mundo de la música, con bandas como Phil Collins, Genesis y Queen, que sembraron en él una semilla de ambición.

«Siempre quise más», confiesa Matías, recordando cómo desde su adolescencia se proyectaba viviendo fuera del país. Su amor por la música y su empeño en aprender inglés lo prepararon para ese salto.

El Primer Gran Paso: Córdoba y su Formación en Sonido

A los 17 años, Matías decidió mudarse a Córdoba para estudiar la tecnicatura en audio y sonido en la Universidad La Metro. Allí, encontró personas con su misma pasión e ideas, lo que fortaleció su deseo de hacer carrera en la música. “La Metro fue una etapa clave”, explica Matías, destacando cómo esa experiencia lo impulsó hacia nuevas oportunidades.

Al terminar sus estudios, tuvo la oportunidad de trabajar en Mahatma una obra de Flavio Mendoza en Carlos Paz. Gracias a ese empleo, logró ahorrar lo suficiente para cumplir uno de sus mayores anhelos: viajar a Estados Unidos.

De Estados Unidos a Londres: Una Carrera Internacional

El tiempo que pasó en Estados Unidos lo dejó con experiencias valiosas trabajando en estudios de grabación y giras como ingeniero de sonido. Sin embargo, algo faltaba: la posibilidad de desarrollarse como músico. Al ver que no podía establecerse definitivamente en ese país, decidió mudarse a Londres, donde un amigo lo acogió y le dio la oportunidad de enfocarse en su verdadero sueño: su carrera musical.

En Londres, Matías lleva ya seis años, tiempo en el cual ha crecido como músico e ingeniero de sonido. Se desempeña tanto en locales de música en vivo como músico sesionista, colaborando con otros artistas en grabaciones y presentaciones en vivo. Además, ha lanzado tres álbumes instrumentales que mezclan el piano, cuartetos de cuerdas y sintetizadores con beats de batería.

El Desafío Creativo del COVID y Tres Álbumes Profundos

El tiempo del confinamiento por COVID fue un momento de cambio y crecimiento para Matías. Decidió lanzarse a escribir música instrumental, explorando un estilo que él mismo define como “cinemático”, combinando elementos de la música clásica contemporánea con sonidos electrónicos y texturas modernas. Durante estos últimos tres años, la vida personal y profesional de Matías pasó por varias transformaciones, las cuales se reflejaron en sus tres álbumes.

El primero, «Entre los sueños que no recuerdo», habla de esos anhelos que ni siquiera sabía que tenía. El segundo, «Entre los silencios en los recuerdos», es un álbum íntimo, compuesto únicamente por piano, que captura los momentos de soledad y reflexión. El tercero, «Entre las cosas a recordar», es un resumen de los momentos difíciles y las lecciones aprendidas. Cada álbum está cargado de emociones y experiencias, y todos ellos están escritos en italiano, en honor a sus raíces familiares en la región del Véneto, Italia.

Grabando en Abbey Road y Soñando en Grande

Uno de los grandes hitos en su carrera fue poder grabar en el icónico estudio de Abbey Road, lugar donde legendarios artistas como The Beatles y Pink Floyd trabajaron. Para Matías, fue un sueño hecho realidad.

Ahora, además de tocar en vivo, Matías aspira a llevar su música a un nuevo nivel. Uno de sus grandes deseos es componer para películas o series de televisión, inspirado por grandes compositores como Ennio Morricone y Ludovico Einaudi.

Vivir en Londres: Una Ciudad de Contrastes

Si bien Londres ha sido el escenario de su crecimiento profesional, Matías también es consciente de los desafíos que la ciudad presenta. Aunque la diversidad y el ritmo frenético son emocionantes, también describe la vida en Londres como dura. La competencia, los altos costos de vida y el clima gris pueden afectar tanto física como emocionalmente.

«Esta ciudad te da mucho, pero también te quita», dice Matías, reconociendo que Londres no será su hogar para siempre. Aun así, en este momento es donde siente que debe estar, avanzando en su carrera y disfrutando del vibrante ambiente musical.

A pesar de todo el éxito y las experiencias que ha vivido en el exterior, hay algo que Matías Dal Pos no puede dejar de echar de menos: su familia y su hogar. Cuando le pregunté qué es lo que más extraña de Argentina, no dudó en responder: «Sin duda y primordialmente mi familia. Me falta mi familia, la extraño todos los días».

Además de su familia, Matías recuerda con cariño el campo, los animales y sus perros. En sus palabras, hay una nostalgia profunda por la vida simple que dejó atrás: «Quizás, centrarme en el patio de mi casa y tomarme una cerveza con mi viejo. La cerveza con mi viejo y después con mi mamá, unos mates y hacer catarsis».

A pesar de estar en una de las ciudades más emocionantes del mundo, esos pequeños momentos familiares, los que parecen más cotidianos, son los que más resuenan en su corazón.

El Futuro de Matías Dal Pos

Matías Dal Pos es un ejemplo de cómo la pasión por la música y el deseo de trascender fronteras pueden llevar a alguien a vivir experiencias extraordinarias. Desde su vida en el campo hasta grabar en los estudios más legendarios del mundo, su camino ha sido una mezcla de esfuerzo, determinación y creatividad.

Con su mirada puesta en nuevas metas, y su talento como músico e ingeniero de sonido, no cabe duda de que seguiremos oyendo hablar de Matías en el futuro. Mientras tanto, nos quedamos con su música, que habla por sí sola de un artista en constante evolución.