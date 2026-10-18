Siete personas e instituciones recibirán el reconocimiento municipal en seis categorías, en el marco del 139.º aniversario de la ciudad. Además, Rumaldo “Lito” Fernández tendrá una mención especial por su trayectoria y aporte a la comunidad.

La Municipalidad de Marcos Juárez definió quiénes recibirán la Mención Espinillo 2026, una distinción que reconoce el aporte de vecinos, instituciones y organizaciones al desarrollo de la comunidad.

La nómina quedó establecida mediante el Decreto N.º 259, firmado el 8 de octubre por la intendenta municipal. Los reconocimientos corresponden a seis categorías y se entregarán en el marco de las actividades por el aniversario de la ciudad.

Mención Espinillo 2026: la lista completa de distinguidos

La edición 2026 contempla reconocimientos en ciencia y salud, tecnología y desarrollo, juventud y emprendedurismo, deporte, cultura y compromiso social.

Los distinguidos de este año son:

Ciencia y Salud: María Emilia Zabala.

María Emilia Zabala. Tecnología y Desarrollo: Rossetti Deportes S.A.

Rossetti Deportes S.A. Juventud y Emprendedurismo: Tania Toledo y Ana Reinaudi.

Tania Toledo y Ana Reinaudi. Deporte: el licenciado Juan Cruz Teres.

el licenciado Juan Cruz Teres. Cultura: Comisión Museo Marcos Juárez.

Comisión Museo Marcos Juárez. Compromiso Social: Rotary Club e Interact Club Marcos Juárez.

Las distinciones abarcan diferentes ámbitos de la vida local y ponen en valor el trabajo de personas e instituciones que contribuyen al crecimiento de Marcos Juárez.

Rumaldo “Lito” Fernández recibirá una mención especial

Además de los reconocimientos por categoría, la Municipalidad otorgará una Mención Especial Espinillo 2026 a Rumaldo “Lito” Fernández.

La distinción busca destacar su trayectoria y su aporte significativo a la comunidad, en reconocimiento a su recorrido y contribución a la ciudad.

Cuándo se entregarán las distinciones en Marcos Juárez

La entrega de las menciones se realizará en el marco del 139.º aniversario de Marcos Juárez, que se celebra durante octubre.

La Mención Espinillo fue instituida mediante la Ordenanza N.º 2877 y forma parte de los reconocimientos municipales destinados a destacar aportes relevantes en distintos sectores de la comunidad.

Con la definición de los distinguidos de 2026, la ciudad vuelve a poner en agenda a personas e instituciones cuya labor se vincula con el desarrollo social, cultural, deportivo y productivo local.

Un reconocimiento al aporte a la comunidad

La Mención Espinillo distingue el compromiso y la contribución de quienes forman parte de la vida de Marcos Juárez desde diferentes espacios.

La edición de este año reúne a representantes de la ciencia, el deporte, la cultura, el emprendedurismo y las organizaciones sociales, además de reconocer especialmente la trayectoria de Rumaldo “Lito” Fernández.