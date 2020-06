Hoy me levante pensando sobre los roles que ocupamos cada uno de nosotros dentro del ecosistema de desarrollo de nuestro día a día en realidad en la vida.

Por un lado, me imaginaba como podía salir una operación de un enfermo si nos metiéramos todos en el quirófano y nos pusiéramos livianamente a opinar sobre cómo tiene que sujetar el bisturí el médico.

Después me dije y si voy al estudio del contador y cuando está cerrando el balance del negocio o empresa X le digo otra vez livianamente: «contador usted tiene que hacer el balance así» Yo justamente que no me lleve contabilidad de casualidad en la secundaria.

Como me quedaba tiempo me fui del ingeniero agrónomo y cuando salía para el campo, lo primero que le dije es como tiene que hacer la aplicación el productor porque también entiendo de campo si fui dos veces a una muestra y mis amigos son productores agropecuarios.

Al regresar a mi casa recordé faltan un par de lugares por pasar y dije tengo que ir del abogado por que le tiene que decir al juez como seguir una causa por que yo entiendo también de leyes, si leo los diarios de vez en cuando y entro a la parte de judiciales.

Y así sucesivamente me fui encontrando con mucha gente de todas las profesiones que se llevan adelante dignamente y que cada uno la ejerce de la mejor manera queriéndoles decir como tienen que hacer sus trabajos.

Justamente yo que lo sé todo no sé nada.

Consejo si es que sirve: ocupen el lugar que tienen y respeten a los que entienden en cada uno de sus temas y profesiones, inclusive la mía! los va a hacer más grandes, más queridos, respetados y empáticos sobre todo en estos tiempos, hagamos el esfuerzo.

Eduardo Oyola