En las elecciones municipales votaron 15.913 personas, el 64,15% del padrón. La normativa contempla sanciones para quienes no sufraguen y no justifiquen su ausencia dentro del plazo establecido.

Las elecciones municipales de Marcos Juárez registraron una participación del 64,15% del padrón electoral. Según los datos definitivos, votaron 15.913 personas sobre un total de 24.806 electores habilitados. De esta manera, 8.893 personas no concurrieron a las urnas, lo que representa el 35,85% del padrón.

El escrutinio alcanzó el 100% de las mesas, con 71 sobre 71 mesas contabilizadas. Además de los resultados electorales, los datos permiten conocer cuántos votos fueron válidos, cuántos quedaron en blanco y cuántos fueron nulos en cada categoría.

Pero ¿qué sucede con quienes no fueron a votar? El voto es obligatorio y la normativa electoral contempla sanciones para quienes no emitan su sufragio y no justifiquen su ausencia dentro del plazo previsto.

¿Qué sanciones pueden recibir quienes no votaron?

Según lo establecido en el artículo 148 de la normativa electoral provincial, quienes no hayan emitido su voto y no justifiquen su ausencia dentro de los 60 días posteriores a la elección, por alguna de las causas previstas en el artículo 17, podrán ser sancionados.

La disposición contempla una multa equivalente al 10% de un Salario Mínimo, Vital y Móvil y la inhabilitación para ejercer cargos públicos por un período de seis meses a un año.

La aplicación de estas sanciones debe analizarse de acuerdo con las causas de justificación previstas en la normativa y el régimen electoral correspondiente a los comicios municipales.

¿Cuántas personas no votaron en Marcos Juárez?

Los datos oficiales de participación electoral permiten conocer la cantidad de electores habilitados y cuántas personas efectivamente sufragaron. La diferencia entre ambas cifras permite calcular cuántos electores no concurrieron a las urnas.

En Marcos Juárez, el padrón estuvo integrado por 24.806 electores y votaron 15.913 personas. Por lo tanto, 8.893 electores no emitieron su voto, equivalentes al 35,85% del total habilitado.

Este número representa el ausentismo electoral registrado a partir de los datos de participación, pero no significa que todas esas personas estén necesariamente en infracción, ya que pueden existir ausencias justificadas.

Participación electoral: votos válidos, en blanco y nulos

El escrutinio definitivo contabilizó 15.913 votos emitidos en cada una de las dos categorías electorales. Sin embargo, la cantidad de votos válidos, en blanco y nulos fue diferente para Intendente y Concejales y para el Tribunal de Cuentas.

Categoría Votos válidos En blanco Nulos Votos emitidos Intendente y Concejales 15.351 225 337 15.913 Tribunal de Cuentas 14.846 711 356 15.913

El total de votos válidos informado para ambas categorías suma 30.197: 15.351 correspondientes a Intendente y Concejales y 14.846 al Tribunal de Cuentas.

Cada elector votó en las dos categorías, por lo que los votos emitidos de cada columna corresponden a los mismos 15.913 votantes.

Intendente: los resultados definitivos

En la categoría Intendente, Generación MJ obtuvo 7.075 votos, equivalentes al 46,09%. En segundo lugar se ubicó Marcos Juárez Puede, con 3.069 votos (19,99%), seguido por Marcos Juárez Despierta, con 2.658 votos (17,31%).

Los resultados definitivos fueron los siguientes:

Agrupación Votos Porcentaje Generación MJ 7.075 46,09% Marcos Juárez Puede 3.069 19,99% Marcos Juárez Despierta 2.658 17,31% Unión Vecinal Marcos Juárez 1.745 11,37% Una Nueva Oportunidad 435 2,83% Partido Libertario 278 1,81% Encuentro Vecinal Córdoba 91 0,59%

El escrutinio de esta categoría llegó al 100%, con las 71 mesas contabilizadas.

Concejales: cómo se distribuyeron las nueve bancas

La distribución de los nueve cargos de concejales se realizó mediante el sistema D’Hondt. De acuerdo con los resultados definitivos, Generación MJ obtuvo cinco bancas; Marcos Juárez Puede, dos; Marcos Juárez Despierta, una; y Unión Vecinal Marcos Juárez, una.

Agrupación Bancas Generación MJ 5 Marcos Juárez Puede 2 Marcos Juárez Despierta 1 Unión Vecinal Marcos Juárez 1 Total 9

El piso informado para acceder a la distribución fue del 2% de los votos emitidos, equivalente a 319 votos. No alcanzaron ese porcentaje el Partido Libertario, que obtuvo 278 votos, y Encuentro Vecinal Córdoba, con 91 votos.

Tribunal de Cuentas: resultados y distribución de cargos

En la categoría Tribunal de Cuentas, Generación MJ obtuvo 6.721 votos, equivalentes al 45,27%. Marcos Juárez Puede reunió 2.959 votos (19,93%), mientras que Marcos Juárez Despierta alcanzó 2.621 votos (17,65%).

El detalle completo del escrutinio definitivo fue el siguiente:

Agrupación Votos Porcentaje Generación MJ 6.721 45,27% Marcos Juárez Puede 2.959 19,93% Marcos Juárez Despierta 2.621 17,65% Unión Vecinal Marcos Juárez 1.748 11,77% Una Nueva Oportunidad 426 2,87% Partido Libertario 280 1,89% Encuentro Vecinal Córdoba 91 0,61%

La distribución de los tres cargos del Tribunal de Cuentas quedó conformada por dos representantes de Generación MJ y uno de Marcos Juárez Puede, de acuerdo con el orden de resultados informado.

¿Dónde consultar los resultados electorales?

Los vecinos pueden consultar el detalle de los resultados definitivos de las elecciones municipales de Marcos Juárez en el portal electoral, donde se encuentran los datos de participación, votos por agrupación y distribución de cargos.

El escrutinio registró las 71 mesas, con el 100% contabilizado.

Para consultar la información completa, se puede ingresar al portal de resultados electorales de Marcos Juárez.

La participación electoral fue del 64,15%, mientras que el 35,85% del padrón no concurrió a votar. Esta cifra refleja el ausentismo registrado, pero no implica que todas las ausencias sean injustificadas.

Quienes no hayan votado deben tener en cuenta los plazos y las causas de justificación previstas en la normativa electoral aplicable.

Eduardo Oyola para GuiaMedia