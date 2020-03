Por estos tiempos quien más quien menos formamos parte de algún grupo de whatsapp sea del grupo de padres de la escuela, de algún deporte o simplemente de trabajo.

Ya de por si durante el año podemos ver como los mensajes circulan a veces con la intención por la que se armó el grupo y por la que queremos estar, esto quiere decir “Las actividades de los chicos o del trabajo, porque si no estamos aislados” me dijo un padre y el que también me dijo por estos días “me tienen cansado con el tema del coronavirus y todos esos audios que no sé dónde vienen”.

Ahí me detuve un rato y pensé en todos los que por estos días me estaban diciendo lo molesto que estaban con todos estos mensajes, que no tienen nada que ver con el objetivo para lo que se está en el grupo.

En este sentido algunas cuestiones a tener en cuenta para los administradores de grupos de whatsaap:

El “Administrador” tiene el derecho de agregar o eliminar integrantes del grupo, también tiene una obligación que, de hecho, es más relevante: SER MODERADOR.

Aunque el grupo sea de “amigos” o “familiares” es FUNDAMENTAL que el administrador del grupo establezca las reglas del mismo, para evitar malos entendidos y tener todos el mismo entendimiento de qué se puede hacer y cómo se debe hacer.

Normas de comportamiento en Grupos de WhatsApp