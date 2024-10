Si últimamente has notado que tu crecimiento en redes sociales se ha frenado, no estás solo. Muchos emprendedores y creadores de contenido experimentan lo mismo y tienden a culpar su estrategia. Pero la realidad es otra. En este artículo, te explicamos por qué tu crecimiento orgánico en redes sociales se ha ralentizado y qué está pasando detrás de los algoritmos.

Has llegado a tu «punto de inflexión» en redes sociales

El punto de inflexión es cuando tu crecimiento en redes empieza a desacelerarse. ¿La razón? Las plataformas sociales te han impulsado inicialmente para que te enganches, pero una vez que logran captar tu atención, comienzan a limitar tu alcance. A partir de ese momento, el algoritmo de la red social está diseñado para que inviertas en publicidad si deseas seguir expandiéndote.

El estancamiento no es culpa de tu contenido

Muchos emprendedores creen que si dejan de crecer es porque su contenido en redes sociales ha perdido interés. Sin embargo, este no suele ser el caso. El problema no es que tu contenido no sea relevante, ni que estés haciendo algo mal. El algoritmo simplemente cambia sus prioridades: al principio te ayuda a ganar visibilidad, pero luego reduce ese empuje para motivarte a pagar por anuncios.

Obsolescencia programada: ¿qué es y cómo afecta tu alcance?

La obsolescencia programada no solo ocurre con productos tecnológicos, también afecta tu presencia en redes. Desde el momento en que te registras, tu cuenta entra en un ciclo donde, con el tiempo, tu visibilidad orgánica empieza a disminuir. Es un mecanismo intencionado para limitar tu alcance sin pagar por publicidad.

Las plataformas sociales conocen tu comportamiento y el de tu audiencia. Al recopilar estos datos, pueden prever cuándo has alcanzado el punto donde es más probable que inviertas en anuncios para seguir creciendo.

El algoritmo lo sabe todo: tu audiencia y tu comportamiento

Los algoritmos de redes sociales son herramientas muy poderosas que analizan todos tus movimientos. Saben exactamente cuál es tu público objetivo, cómo interactúa tu audiencia con tu contenido y qué temas generan más interés. En cuanto llegas a tu punto de inflexión, el algoritmo ya tiene suficiente información para reducir tu alcance orgánico y hacerte depender más de la publicidad.

Estrategias para seguir creciendo en redes sociales

Ahora que sabes cómo funcionan las redes sociales, puedes ajustar tu estrategia de manera más inteligente. En lugar de frustrarte por el estancamiento, optimiza tu contenido, identifica cuándo es mejor invertir en publicidad, y busca nuevas plataformas que aún ofrezcan un buen crecimiento orgánico.

Tener en cuenta cómo la obsolescencia programada afecta tu cuenta te permitirá tomar mejores decisiones para tu negocio o marca personal.

