Preocupación: empresas en proceso preventivo de crisis

Es lo que está pasando en la ciudad de Marcos Juárez sobre el sector industrial, ya que a esta altura se habla que son más de 7 las empresas que se encuentran en procesos preventivos de crisis.

Que significa esto:

El Procedimiento Preventivo de Crisis (PPC), artículos 98 y subsiguientes de la ley 24013, fue establecido en los ’90 con la intención de que hubiera un ámbito distinto al Concurso Preventivo o Quiebra, donde se pudiera conversar entre las partes alguna forma de continuar con la empresa sin que hubiera despidos masivos y cierres de establecimientos.

Eso es justamente lo que está ocurriendo con varias empresas que forman parte del sector productivo de la ciudad y de la que dependen un número importante de familias y economía local.

Además se han incrementado las consultas con abogados o trámites que pasan por el ministerio de trabajo.

Si bien el foco esta puesto en las fábricas de la ciudad, que a esta altura conserva los puestos de trabajo, varias siguen con horas reducidas entre 4 a 5 cuando llegaron a su pico de 9 y hasta horas extras.

Algunas empresas que tienen relación con el sector agropecuario mantienen una esperanza que mejore en los próximos meses, pero la incertidumbre predomina.

La Municipalidad de Marcos Juárez cuenta con una oficina de empleo que se encarga de brindar servicios gratuitos a las personas que buscan mejorar su situación laboral y relacionarlas con las empresas que necesitan contratar personal a través de acciones de orientación laboral, apoyo a la búsqueda de empleo e intermediación laboral http://www2.mmj.gob.ar/emprendedores/?q=oficina-empleo

Esta oficina durante el año 2018 realizó 250 capacitaciones, 149 entrenamientos y 37 inserciones laborales.

No es el mejor escenario para una ciudad que en su ingreso mantiene un cartel que anuncia “Bienvenidos a Marcos Juárez Corazón Productivo del País“.

La Cámara de Industriales Metalúrgicos y de Componentes de Córdoba realizaba durante 2018 este informe en el que se analiza, dependiendo el sector, las evoluciones de las producciones, ventas, exportaciones y facturaciones de los sectores Siderúrgico, Automotriz, Línea Blanca y Agroindustria en Argentina para el año 2018. http://online.pubhtml5.com/sozv/pcap/

No quiero dejar pasar este dato que me aporta quién esta formando parte del equipo comercial de una empresa importante de Marcos Juárez “ Hoy el competidor más grave que tenemos es el sistema financiero, con tasas que no se pueden utilizar ni tomar crédito”

Se corrobora esto con el testimonio del Ing Eduardo Borri Presidente de la Cámara de Industriales Metalúrgicos y de Componentes de Córdoba al programa Córdoba Empresa” Esperemos que la cosecha sea buena y que Brasil crezca, si estas cosas no se dan vamos a tener años difíciles como en el 2018, el sector esta esperando que baje la tasa de interés, por que si no no hay actividad industrial lícita que pueda pagar estos costos financieros que las industrias estamos teniendo”

Me quedo con el testimonio de un amigo al que ayer le comunicaron que desde el próximo lunes comienza su hora reducida de trabajo a 5 horas y que en la fábrica que trabaja hay otros 19 compañeros en igual condición

“es triste y te juro me da tanta bronca………”, como no entenderlo, sabiendo que el trabajo dignifica a la persona lo hace sentir capaz, útil, necesaria, autosuficiente y perteneciente a una sociedad activamente económica.

Eduardo Oyola