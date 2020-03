Nombre del Artículo

Quedate en casa dónde vas a estar mejor 😉

Descripción

Muchas veces he sentido a jóvenes y no tan jóvenes despotricar contra la ciudad porque uno cuando es joven cree que se las sabe todas y cuando se viene grande anhela hacer cosas que no hizo de joven esto “es más viejo que la ruda” decía alguien de mi familia.

Autor

Eduardo Oyola