Rentas informa que las obligaciones impagas anteriores al 29 de febrero de 2020, se pueden abonar con los nuevos Título de Pago de Acreencias (TiPA) con un 70% de descuento en intereses, multas y honorarios.

Se puede acceder al beneficio hasta el próximo lunes 21 de septiembre, con una gestión 100% digital, desde la web de Rentas Córdoba. Posterior a esa fecha, el porcentaje del descuento disminuye al 60%.

¿Qué se puede pagar?

Con los TiPA se pueden saldar deudas tributarias y no tributarias, propias o de terceros, de las siguientes obligaciones:

Impuesto sobre los Ingresos Brutos Impuesto de Sellos.

Impuesto Inmobiliario (incluyendo los fondos)

Impuesto a la Propiedad Automotor.

Impuesto a las Embarcaciones.

Obligaciones correspondientes a Agentes de retención, percepción y/o recaudación que hubieren omitido retener, percibir y/o recaudar; o habiendo retenido, percibido y/o recaudado, no figuren pago.

Deuda incluida en planes de facilidades de pago que se encuentren vigentes, en tanto se solicite su cancelación para el pago con títulos.

Multas de contribuyentes y/o responsables.

Tasas Retributivas de Servicios.

Tasas de Justicia de obligaciones vencidas y adeudadas al 29 de febrero de 2020

Acreencias no tributarias y/o recursos recaudados por la Dirección General de Rentas, tales como los Cánones de la Administración Provincial de Recursos Hídricos.

Multas impuestas por organismos y/o dependencias del Sector Público Provincial no Financiero, tales como las multas de la Policía Caminera del Ministerio de Seguridad, las multas de la Secretaría de Comercio, incluso las de la Administración Provincial de Recursos Hídricos, dependiente de la Secretaría de Ambiente.

¿Cómo pagar con TiPA?

Existen dos opciones según sea el monto de la deuda a cancelar, lo cual definirá si accede a los TiPA directamente desde la web de Rentas o si los adquiere a través de un Agente de Liquidación y Compensación (ALyC):

Deudas inferiores a $50.000: la gestión es simple y rápida a través la web de Rentas Córdoba. Debe ingresar desde el botón Pagar y Ver deuda y seleccionar la opción pagar con descuento TiPA. Luego abona por los medios de pago habituales.

Deudas mayores a $50.000: debe descargar el cedulón de la deuda desde Rentas Córdoba. Luego realizar la transferencia de títulos y aplicar el pago. La diferencia que no alcanzó a saldarse con los TiPA, puede abonarla comprando créditos por el monto que necesite, a través de la tasa Compra de Crédito TiPA. Ver paso a paso aquí.

Fuente: Prensa Gobierno de Córdoba