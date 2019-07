Las sierras y ríos cordobeses son una gran atracción turística para todo el país. Por ello, es que este fin de semana, motivado principalmente por la celebración del Día del Amigo, se espera una gran cantidad de visitantes en las serranías cordobesas. Ante esta situación, desde la Provincia se recuerda que las condiciones climáticas y meteorológicas generan que exista un riesgo muy alto de incendios forestales.

Claudio Vignetta, secretario de Gestión de Riesgo Climático y Catástrofes, manifestó que “seguramente va a haber mucha afluencia de vecinos y amigos hacia la zona de las sierras; por eso, nosotros recordamos que en Córdoba está siempre prohibido hacer fuego“.







Vignetta apuntó a las temperaturas como una de las principales causas de riesgo: “Durante esta semana hemos tenido condiciones en cuanto alerta de incendios forestales muy alta, ya que estamos en una situación de un temperatura demasiado alto para la temporada del año estamos rondando, como los 24 grados del día de ayer. Esto ha hecho que la humedad bajara mucho, el viento norte también acompañó y bajó la humedad con un viento norte, con ráfagas de hasta 30 kilómetros, lo que complica la situación”.

Otro de los puntos que genera que el riesgo se mantenga alto es que en la zona serrana predomina el follaje seco, con su tonalidad amarilla, debido principalmente a la sequía. Debido a esto, las condiciones de incendios forestales, hasta septiembre y octubre, no van a bajar de muy alta y, probablemente, en algunos puntos sea extrema, cuando tengamos condiciones de temperatura elevada.

Desde la Secretaría de Gestión de Riesgo Climático y Catástrofes, se recuerda que el 95 % de los incendios forestales en la provincia es originado por el hombre, ya sea por negligencia o intencional. Se han originado incendios muy grandes a partir de colillas de cigarrillos, chispas o por fuegos mal apagados.

Al respecto, Claudio Vignetta indicó que se busca apelar a la conciencia ciudadana: “Si alguien ve el inicio de un fuego, si alguien está prendiendo un fuego, que no dude en llamar al 101, al 100 de bomberos o al 0800 – 888 – FUEGO (38346) que seguramente va a tener una pronta respuesta. Y si lo estamos viendo, es bueno también hacer cesar esa actitud, no dejarla pasar, ir y advertir que no se puede hacer fuego en Córdoba y que puede originar incendios forestales”.

Por último, se recuerda que la prohibición del hacer fuego es penada por el Código Penal y por el Código de Convivencia.

Fuente: Prensa Gobierno de Córdoba