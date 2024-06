Avance del Censo en Marcos Juárez: Cerca del 85% de Viviendas Censadas

El ingeniero Germán Romagnoli, Director de Planificación, Organización y Control de la Municipalidad de Marcos Juárez, informó sobre el progreso del censo en la ciudad. Según Romagnoli, el proceso avanza de manera efectiva y ya se ha censado aproximadamente el 85% de las viviendas en Marcos Juárez.

Trabajo Constante de los Censistas

Los censistas están trabajando arduamente, recorriendo la ciudad y volviendo a las viviendas para asegurar que todas sean censadas correctamente. El formulario del censo es sencillo y rápido de completar, tomando entre quince y treinta minutos. La importancia de este proceso radica en los beneficios que traerá para todos los habitantes de Marcos Juárez.

Nuevo Canal de Comunicación vía WhatsApp

Para mejorar la eficiencia del censo y asegurar que nadie quede sin ser censado, la municipalidad implementará una nueva estrategia de comunicación. A través del área de prensa, se comenzará a publicitar un número de WhatsApp. Este canal está destinado a aquellas personas que, por alguna razón, no hayan sido censadas después de dos o tres visitas de los censistas.

¿Qué Hacer si No Has Sido Censado?

Si te encuentras en esta situación, no es necesario llamar. Simplemente envía un mensaje de texto al número de WhatsApp indicando que no has sido censado. De esta manera, el equipo podrá contactarte y realizar el censo correspondiente.

Importancia del Censo

El censo es crucial para la planificación y desarrollo de la ciudad. Participar en él garantiza que las necesidades de la comunidad sean adecuadamente representadas y atendidas. Desde la Municipalidad de Marcos Juárez, se destaca la relevancia de este proceso para mejorar la calidad de vida de todos los ciudadanos.