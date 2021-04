Una inundación no es de los momentos que nadie quiere pasar ni desearle a nadie ya que deja a miles de familias heridas.



Esto fue lo que paso en la ciudad de Marcos Juárez el ultimo día jueves 8 de abril y era lo que muchos ya tenían como información meteorológica “Un frente de tormenta intenso y tormentas fuertes se espera para el viernes”.



Cerca de las 21 hs del jueves esa misma tormenta comenzaba a desarrollarse en la ciudad, y durante la madrugada cerca de las 4 aproximadamente paso lo que nadie quiere vivir “Una Inundación”.



El drama del agua ingresando a los domicilios del barrio noroeste comenzaba a ser una de las peores de los últimos años.



Los vecinos corriendo a socorrer a sus pares tratando de salvar lo conseguido durante años de esfuerzo y trabajo como electrodomésticos, muebles, autos, ropa etc.



El agua se apoderó del sector más postergado en esta materia y las consecuencias están a la vista.



La discusión no es si un fenómeno meteorológico como este no se da en 30 años esto es cierto a medias, quienes vivimos en esa zona sabemos que nuestros vecinos sufren los inconvenientes de cada lluvia esperando que los milímetros no sean tan elevados para que no ingrese a sus domicilios.



El límite del agua sobrepaso los habituales como también la paciencia de los vecinos que sufrieron las consecuencias económicas y emocionales de una inundación que tardará en sanar, el agua seguro se ira, pero la foto de la inundación quedará.



Eduardo Oyola

Damnificado por la inundación y vecino del barrio noroeste.

Quiero agradecer enormemente a cada uno de los vecinos que pasando por la misma situación nos dieron una mano como a quienes nos llamaron ofreciendo su ayuda.