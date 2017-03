Canasta Alimentaria Nutricional Provincia de Córdoba Febrero 2017

En el mes de Febrero, la Canasta Alimentaria Nutricional (CAN), relevada en las localidades de la provincia de Córdoba alcanzó, para un adulto equivalente, la suma de $3.345,40 en Capital, $3.305,68 en Río Cuarto, $3.241,79 en San Francisco, $3.239,57 en Marcos Juárez, $3.127,81 en Villa María y $3.082,70 en Jesús María.

1 Estos valores representan una suba mensual de 2,93% en San Francisco, 2,74% en Capital, 2,33% en Villa María, 1,69% en Río Cuarto, 0,84% en Marcos Juárez y 0,07% en Jesús María.

Para una familia de cuatro miembros (compuesta por un matrimonio y dos hijos menores) la CAN se valorizó en $10.337,28 en Capital, $10.214,55 en Río Cuarto, $10.017,14 enSan Francisco, $10.010,27 en Marcos Juárez, $9.664,92 en Villa María y $9.525,56 en Jesús María.

En Febrero, la Canasta Total (CT) para un adulto equivalente alcanzó un valor de $7.192,60 en Capital, $7.107,21 en Río Cuarto, $6.969,85 en San Francisco,

$6.965,07 en Marcos Juárez, $6.724,78 en Villa María y $6.627,81 en Jesús María.

Mientras que para una familia tipo (con dos hijos menores) los valores fueron

$22.225,15; $21.961,29; $21.536,84; $21.522,08; $20.779,57 y $20.479,94

respectivamente.

La variación interanual de la CAN fue positiva para todas las ciudades relevadas,

siendo un 28,78% en Villa María, 26,47% en Marcos Juárez, 23,53% en Río Cuarto, 21,21% en Capital, 20,81% en San Francisco y 18,92% en Jesús María.

La variación acumulada, para el periodo Enero-Febrero de 2017 fue de 6,37% en San Francisco, 6,13% en Río Cuarto, 2,90% en Jesús María, 0,44% en Capital, 0,00% en Marcos Juárez y -0,67% en Villa María.

Datos : Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Córdoba Informe CAN Provincia de Córdoba Febrero 2017