Daños por heladas en trigos en estadíos de crecimiento temprano reporte zona de Marcos Juárez

El trigo sembrado a fines de mayo y principios de junio 2017 fueron afectados por heladas severas. Reporte de consecuencias en el cultivo en la zona de Marcos Juárez.

Los cultivos de trigo implantados durante fines de mayo y primera quincena de junio presentan un estado de crecimiento de macollaje, contando el tallo principal con 4 hojas verdaderas y emisión de macollos. Los de siembra más tardías (fines de junio y primera quincena de julio) se encuentran en inicio de macollaje presentando el tallo principal 2 hojas verdaderas. Ante la ocurrencia de días con heladas (temperatura del aire por debajo de 0ºC) registradas durante la segunda y tercera semana de julio en amplias zonas de la provincia de Córdoba, surgieron consultas sobre posibles daños en los cultivos.

Registro de temperaturas

Los registros de temperaturas en la EEA INTA Marcos Juárez indicaron que el bimestre mayo – junio presentó un desvío en cuánto a temperatura máxima y media con respecto a sus valores promedios históricos. Por otra parte, la temperatura mínima se comportó de manera muy similar respecto de su promedio histórico (gráfico 1).

Gráfico 1: Temperaturas máximas, mínimas y medias registradas en abrigo meteorológico.



Fuente: Andreucci A. Area Meteorología de la EEA INTA Marcos Juárez

Durante el periodo analizado ocurrieron heladas `agronómicas´ (medido a 5 centímetros sobre la superficie del suelo) en 13 oportunidades; 3 eventos durante fines de mayo y los restantes durante junio. Este número de días en los que se registraron heladas, resultaron inferiores a los registrados en la serie histórica (gráfico 2), encontrándose dentro de los valores promedios y con una frecuencia normal para la época. No obstante conviene remarcar los fenómenos ocurridos durante los días 19 y 20 de junio, fechas en que se registraron heladas de gran intensidad y larga duración. El registro del día 19 fue de -9,0 ºC de mínima a intemperie con una duración de 13 horas y el del día 20, -7,0 ºC con una duración mayor a 5 horas.

Gráfico 2: Ocurrencia de heladas históricas y las registradas en el período en el trimestre abril-mayo-junio.

Fuente: Andreucci A. Area Meteorología de la EEA INTA Marcos Juárez

Durante la primera quincena de julio no se registraron heladas y las temperaturas mínimas registradas resultaron relativamente `altas´ debido esto al acompañamiento de condiciones de inestabilidad y mal tiempo. Nuevamente la irrupción de un frente polar hizo que se registraran fuertes heladas en la tercera semana de julio. Se dieron así 6 eventos de gran magnitud y duración, sobre todo durante los días 17 y 18, donde el registro de temperaturas muy por debajo de 0ºC se extendieron por más de 10 horas. Posteriormente, tanto las mínimas como las máximas fueron en paulatino ascenso, aunque siguieron registrándose días con heladas de menor intensidad y duración (Andreucci, comunicación personal).

Efectos de temperaturas por debajo de 0 ºC en trigo

El trigo puede verse afectado o dañado en distinta magnitud, como consecuencia de temperaturas por debajo de 0ºC. Además de la temperatura en sí, influyen otros factores como la duración del evento y la velocidad del viento. También es común que se registren a nivel de lotes distintos gradientes de temperaturas. De este modo no todas las partes del lote tendrán la misma cantidad de daño ya que el aire frío a menudo se asienta en lugares bajos (Klein et al. 2017). El daño también puede verse más acentuado en aquellos lotes con mayor cantidad de rastrojos en superficie, que actúa como barrera física para la transferencia de calor del suelo a la planta, aumentando el potencial de lesiones por heladas. Luego de la ocurrencia de heladas otros factores como el calentamiento rápido, las condiciones secas del aire, el viento y la alta evaporación, pueden agravar aún más la situación, reduciendo las posibilidades de recuperación de la planta (Raper, 2017). No obstante conviene señalar que el trigo, la cebada y la avena son muy tolerantes a temperaturas tan bajas como -6 ° C, cuando el punto de crecimiento (meristema apical) se encuentra por debajo de la superficie del suelo hasta el estado de crecimiento de 5 hojas. Distinto son los daños ocasionados por heladas `tardías´ que pueden registrarse durante los meses de septiembre y también octubre, coincidente con estados de encañado, espigazón o floración.

En estos momentos los daños por frío suelen ser considerables, teniendo un impacto directo sobre el rendimiento de grano (Raper, 2017).

Daños por heladas registradas en el mes de julio

Las heladas registradas durante la tercera semana de julio provocaron daños variables en los cultivos. Por lo observado, tuvo mucho que ver las fechas de implantación de los cultivos, estado de los lotes en cuanto a cobertura y tipo de rastrojo, la disponibilidad de humedad en el perfil y seguramente otros aspectos relacionados con la nutrición y fertilización de los cultivos. Se observaron lotes muy afectados, con prácticamente el 100% de plantas dañadas, mostrando deshidratación de toda el área foliar (fotos 1, 2 y 3). En otros casos los daños fueron leves, sólo afectando un mínimo porcentaje de plantas (no más del 20% de plantas dañadas y de manera parcial). Habiendo transcurrido más de una semana de los eventos de frio – se recomienda que transcurra este tiempo para hacer una determinación precisa de los daños (www.gov.mb.ca /agricultura /crops /production /print,spring-frost-damage-bulletin.html) -, se observa una recuperación de los cultivos con generación de nuevos tejidos verdes. Otros investigadores señalan al contenido de humedad del suelo como un factor importante en la atenuación de las temperaturas. Sostienen que el suelo húmedo se enfría y se calienta seis veces más lentamente que el suelo seco (Klein et al., 2017). Atendiendo a estas consideraciones, es de esperar que los daños registrados no afecten en adelante el normal crecimiento y desarrollo de los cultivos, más aún con lo observado en los últimos días, donde se ve una muy buena recuperación de los mismos con la producción de nueva área foliar verde.

Fuente: Enrique Javier ALBERIONE , Alvaro ANDREUCCI INTA Msjz