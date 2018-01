Marcos Juárez con o sin venta de Pirotecnia ¿?

Esta pregunta seguro tiene una respuesta que se resuelve en segundos, Sí la permite, si vamos al registro de comercios habilitados durante el último mes de diciembre vemos que los comercios que la Municipalidad de Marcos Juárez habilitó fueron 9 con una inscripción previa que duró hasta el 30 de noviembre y según comentaba Horacio Belli desde el Municipio “Hubo 9 negocios de pirotecnia inscriptos, fueron inspeccionados y adecuaron su lugar para la venta” todo normal y en regla peroooo .

Aquí entra la duda que hasta el mismo municipio no resuelve es que pasa con las mascotas y me detengo ahí: desde el área de Zoonosis se entregaron unos afiches a las distintas veterinarias incentivando a la no compra de pirotecnia con un título que decía “Si te importan los animales no uses pirotecnia”.

Que pasa por Zoonosis

Desde el área comentaron que solamente se distribuyó en la veterinarias y que la distribución de un folleto con el mismo formato correspondió por cuenta y orden de no saben quién que los había dejado por varios comercios de la ciudad de Marcos Juárez (indirectamente actuó de difusión a lo acotado de zoonosis)



Ese no sería el problema porque la acción que quiso hacer el área de zoonosis se puede compartir o no pero acotada a un comercio, de ahí alguien tomo la idea y lo distribuyo masivamente por todo Marcos Juárez . Ante esta comunicación ambigua cual es la postura del municipio? por un lado habilita comercios para que vendan pirotecnia y por otro lado dice no compren ¿?

Concejales

Consulté a un par de concejales oficialistas sobre el tema si es que había o tenían en carpeta algún proyecto sobre el NO uso y la respuesta fue que no había nada al respecto que solo alguna vez una organización de cuidado de perros se había acercado al concejo pidiendo que no se permitiera la venta pero que no había avanzado.

Por lo tanto el próximo año seguirá el municipio con la misma temática de habilitación o quizás superando los $1980 de sellado para el alta más los $200 a 400 de baja antes del 31 de Diciembre.

Un dato para tener en cuenta, en el año 2016 la Municipalidad de Marcos Juárez habilito 5 comercios y en el 2017 fueron los 9 los que estuvieron abiertos.