Una Saladita en Marcos Juárez ?

Por estos días la palabra “Saladita” ha vuelto a tomar impulso en la ciudad de Marcos Juárez través de los medios nacionales nos enteramos de operativos, detenciones, ilegalidad entre otros términos de lo que ocurrió en Buenos Aires, ante esta noticia me vino a la memoria esa pregunta que nos hicimos los MarcosJuarenses no hace mucho tiempo atrás, más precisamente en el mes de Noviembre de 2014 se hablaba de un proyecto para la instalación de una feria tipo “Saladita” en el predio de la ex TCT que se encuentra sobre R9, la pregunta era se instala una Saladita ?

Allá por el mes de Diciembre del año 2014 el actual intendente Pedro Dellarossa recibía en su despacho una nota presentada por Oscar Marcelo Gimenez en nombre de la Asociación Mutual Luis Palacios quien fuera el mismo señor que había traído la propuesta en primera instancia allá por el mes de Noviembre, ahí ya se hacía referencia a lo siguiente: proyectaban instalar en la primera etapa más de 150 puestos , segunda 50 y en la tercera completar los 300 que era el número original hecho en la presentación del proyecto.

El día 1ro de diciembre de ese mismo año aparece el Centro Comercial presentando una nota a quien por ese entonces era Secretario de Producción de la Municipalidad Claudio Venturi, sosteniendo que era una competencia desleal.

En el mes de febrero de 2015 se puede leer en la versión On line de La Info Semanal (24 de Febrero de 2015) una referencia del recién asumido Intendente de MsJz Ing Pedro Dellarossa por este tema “Es un pedido de inversores que vienen a instalar un sistema de comercialización de indumentaria en general y por supuesto hay resistencia del Centro Comercial pero tampoco hay que dejar pasar la posibilidad de que es un polo económico que Marcos Juárez a veces lo necesita, una oportunidad para comprar ropa de otros comerciantes”, agregando que la propuesta era de gente de Buenos Aires que había instalado algo similar en Candelaria, Misiones.

Hoy en la ciudad no se discute esto que fuera la preocupación de muchos por esa época, es más, consultada una fuente del ejecutivo municipal decía “No tenemos en cuenta ese proyecto y si alguien vuelve con el tema seguro no avanzará” ante otra pregunta si el Intendente quisiera ponerlo en discusión nuevamente la misma funcionaria fue contundente “ Pedro ni se debe acordar de eso, te sirve la respuesta ? ”.

Cuando hoy todos se asustan de lo que se ve y se escucha sobre la Saladita acá en esta ciudad hace un par de años fue motivo de discusión y hasta se habló de una posible inversión e instalación.

*Foto de Archivo

Eduardo Oyola