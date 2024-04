Seguramente te has encontrado en situaciones en las que te sientes provocado y desafiado. Gabriel Rolón, reconocido psicoanalista y escritor, ofrece una perspectiva valiosa sobre cómo abordar estos desafíos y mantener tu integridad personal.

Elige tus batallas sabiamente

Según Rolón, es fundamental reconocer que tenemos el poder de elegir nuestras batallas en la vida. «Seguramente a más de uno le pasa seguido es saber determinar y aceptar que uno en definitiva tiene el tamaño de los rivales que elige», comenta Rolón. Esta reflexión nos recuerda la importancia de ser selectivos en las situaciones en las que decidimos involucrarnos.

Evita caer en la trampa del conflicto innecesario

Una de las frases más impactantes de Rolón es: «Si vos te peleás con un estúpido es porque sos un estúpido.» Esta afirmación directa nos insta a evitar caer en discusiones sin sentido y a mantenernos enfocados en lo que realmente importa.

Opta por el diálogo constructivo

Cuando te encuentres en una situación provocativa, Rolón sugiere mantener la calma y buscar un diálogo constructivo en lugar de entrar en una confrontación directa. «A lo sumo tendré una discusión. Che, me parece esto, me parece aquello. ¿Por qué no pensás que…? Y lo podremos charlar», nos dice Rolón.

Resiste las provocaciones con inteligencia

Rolón destaca que el arte de resistir las chicanas es el arte de no caer en la estupidez. Reconoce que, como individuos, somos responsables de nuestras reacciones y actitudes, y el primer paso para mantener la compostura es trabajar en nuestro propio carácter.

Conclusión: Cultiva tu carácter y controla tu temperamento

En resumen, las palabras de Gabriel Rolón nos recuerdan la importancia de elegir nuestras batallas con sabiduría y mantener la compostura en situaciones desafiantes. Si bien puede ser tentador caer en la provocación, optar por el diálogo constructivo y resistir las chicanas con inteligencia nos ayuda a mantener nuestra integridad personal.

No se trata simplemente de aceptar las provocaciones, sino de desarrollar la fortaleza interior necesaria para enfrentarlas con madurez y sabiduría. Siguiendo el consejo de Rolón, trabajemos en nuestro carácter y en nuestra capacidad para controlar nuestro temperamento, para así enfrentar los desafíos de la vida con confianza y serenidad.