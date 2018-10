Daiana Favaro participa en los JJOO 2018

View this post on Instagram

Ser parte una vez mas de este gran evento #athleticdancersparade #buenosaires2018youtholimpicgames Gracias a @krazyfire88 @sabry.pink @dw.darowhite @alfilervestuarios por permitir q todo esto sea posible. Y ademas compartirlo con @agosalfaro @herrbenitez @fdiazok @vikiquinteros @naza.arrighi 🏅🏅🏅🏅🏅🏅🥇🥇🥇🥇🥇🥇🥇 #pandi #youtholimpicgames #buenosaires2018 #JJOO #dancers #contemporaneo