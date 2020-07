La municipalidad de Marcos Juárez emitió el día Lunes 27 de Julio el decreto Nº 108 en el que dispone la prórroga dispuesta mediante Disposición Nº 053/2020 del COE y dispone la continuidad de todas las actividades esenciales ya habilitadas.

CONSIDERANDO:

Que tal medida adoptada oportunamente fue implementada, en coordinación y consenso con la Municipalidad de Marcos Juárez en la medidas y alcances dispuestos; Que las acciones que en la emergencia se llevaron a cabo fueron efectivas, en tanto que no se han detectado nuevos grupos afectados mas allá de los oportunamente relevados; que las medidas sanitarias y de bioseguridad aconsejadas, han sido acatadas y aplicadas por empresas, comercios, y trabajadores del sector privado y público; que la Municipalidad de Marcos Juárez ha conformado equipos de trabajo que ejecutan las tareas de control, de asistencia sanitaria y social, de contención y seguimiento de los afectados y su círculo de contactos, que el Gobierno Municipal instrumentó en forma inmediata y oportuna la asistencia para aquellas familias que se vieron impedidas de generar su cotidiano sustento; en base a estos fundamentos, se elaboró un cronograma de reaperturas, que puesto en conocimiento a las autoridades provinciales, las mismos solicitan la posibilidad de generar una reunión a los fines de concretar los lineamientos precisos para el desarrollo de las actividades y servicios, antes del próximo día miércoles 29;

Que el Municipio consideraba viable, oportuno y factible, luego de una evaluación de los extremos relatados, en relación a la realidad de nuestra ciudad, aplicar el siguiente cronograma: Lunes 27- 11 horas: Industrias y Comercio- Ferias ganaderas.- Miércoles 29- Obra Pública- Obras privadas- Oficios afines- solo en construcción nueva, refacción de casas deshabitadas u obra exterior en casas habitadas.- Jueves 30: Entidades financieras y de Cobro de servicios públicos- Que las autoridades municipales estaban trabajando en tal sentido, incluso hemos recibido el día domingo 26/7/20 una confirmación telefónica por las autoridades técnicas del COE, que a poco de esta comunicación, la prensa local tuvo acceso a la disposición que no había sido oficializada en la pagina del COE, y que el Municipio desconocía, la que en los considerandos reza: “Que en el diseño de las medidas contenidas en la presente se ha dado participación a los Ministerios de Seguridad, Desarrollo Social, Gobierno y Salud de la Provincia de Córdoba como así también el municipio referido”, pero el “Municipio referido” no ha participado de reunión alguna ni consensuó decisión alguna.-

Que, el Intendente Municipal tiene vedada la posibilidad de decidir mas allá de las Decisiones que la autoridad sanitaria autoriza, porque incurriría en un delito, Que tanto provincia como municipio, de manera coordinada vienen desarrollando toda una estrategia sanitaria que dio resultados en la ciudad.-

Que la Municipalidad ha destinado recursos materiales y humanos a partir del primer día, y sobre todo luego del brote que motiva la resolución del COE, objeto de este decreto.-

Que la prórroga de la resolución 041/20 tomada por la resolución 053/20 no era lo originalmente previsto ni conocido por las autoridades locales, al menos lo que venía sosteniendo y hablando en la mesa de trabajo.-

Que en la página oficial web del gobierno provincial dice que las industrias estarían habilitadas a partir del día miércoles 29/7, lo que resulta contradictorio, en principio, con lo que resuelve la resolución del COE. Que creemos que los técnicos deben interactuar de manera mancomunada y coordinada con las autoridades locales y provinciales, tanto en el campo, donde se propaga el brote, como en las decisiones que se toman a la hora de resolver el marco legal.-

Que la ciudadanía de Marcos Juárez viene respetando cada decisión que se toma para atemperar las consecuencias de la pandemia, por lo tanto merece, por lo menos, oportunidad y certidumbre en las resoluciones que tomen las autoridades. Que no resulta oportuno tomar una resolución el día lunes, encima del vencimiento de la resolución Nº 041/20, cuando la ciudadanía creía que podía realizar sus actividades laborales, hecho que generó incertidumbre, consecuencia que se podía haber evitado si se actuaba diligentemente.-

Que la misma resolución u otra se podría haber tomado 24 o 48 horas antes del vencimiento, tiempo necesario para que cada trabajador, industrial o comerciante pueda organizar su día de trabajo.-

Que por lo tanto proponemos que los técnicos que forman parte del COE se sienten a la mesa de trabajo, como se venía haciendo, para continuar con las medidas sanitarias y, sobre todo, para consensuar el cronograma que se sugiere en estos considerandos, así como la concreción de los anuncios que el Gobierno de la Provincia publica en su página oficial wwwcba.gov.ar (link “se disponen nuevos cordones sanitarios y la continuidad de los existentes”) y lo anunciado en el día de la fecha, en Conferencia de Prensa por las autoridades del COE –

POR ELLO:

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE MARCOS JUÁREZ

D E C R E T A

Art.1) Aplicar la prórroga dispuesta mediante Disposición Nº 053/2020 del COE.-

Art.2) Dispónese la continuidad de todas las actividades esenciales ya habilitadas.-

Art.3) Comuníquese, dése al Registro Municipal y archívese.-

FIRMADO:

Ing. Pedro G. DELLAROSSA – Intendente Municipal

Verónica R. CRESCENTE – Stria Gral. de Servicios

Dra. Vilma M SIGAUDO – Stria. As. Jcos. As. Letrada