Si estás interesado en conocer el estado de los cultivos en la zona de Marcos Juárez, has llegado al lugar adecuado. En esta entrevista exclusiva con el Ingeniero Agrónomo Eduardo Farias, obtendrás información valiosa sobre cómo se encuentra la agricultura en esta región durante la primavera. ¡Sigue leyendo para mantenerte informado!

La Importancia de las Lluvias



Desde el comienzo de la primavera, el clima ha sido una pieza fundamental en el desarrollo de los cultivos. Según el Ingeniero Eduardo Farías, «tuvimos esta lluvia que fue realmente muy, pero muy importante». Sin embargo, como señala, las lluvias fueron variables en la zona: «la lluvia fue variable, la zona norte de Marcos Juárez, Para Saira, tuvimos alrededor de 15, 20 milímetros y Marcos Juárez, entre 50 y 60 milímetros y al sur de Marcos Juárez, para el lado de Inriville, Los Surgentes, las lluvias fueron superiores que llegaron en algunos casos hasta los 90 milímetros, estuvieron entre 70 y 90 milímetros». Aunque estas precipitaciones son un alivio, la región aún necesita más agua para recuperar los perfiles de suelo que quedaron dañados debido a condiciones climáticas anteriores.

Farias también destaca la necesidad de esta agua adicional, debido a las secuelas de la campaña anterior: «la cantidad de agua que necesitamos para recuperar los perfiles que quedaron totalmente complicados de la tremenda niña… esas secuelas significan un perfil de agua que ha quedado muy seco.»

Desafíos para el Maíz



Se ha sembrado maíz hace unos 15 días atrás, y se observa una buena germinación. Sin embargo, la falta de lluvias posteriores a la siembra ha complicado la activación de herbicidas pre-emergentes, utilizados para prevenir la presencia futura de malezas. Eduardo Farias nos advierte que «eso nos complica muchísimo con el tema de la falta de lluvias posterior a la aplicación. Nos dice, como no la hubo, esos productos no están activados y eso va a generar hacia adelante una situación, seguramente, de presencia de malezas mayor a lo normal.»

El clima sigue siendo un factor crucial en la evolución de los cultivos de maíz. Como señala el ingeniero agrónomo, «nosotros estamos acostumbrados a sembrar el maíz con 220, 250 milímetros. Todavía no llegamos a los valores que realmente tenemos que tener.» Además, las lluvias irregulares en la región presentan desafíos adicionales: «lo irregular de las lluvias… significa, otra vez, que no tenemos lluvias que son completas en toda la región, sino que siguen teniendo esos manchones donde la disparidad es muy importante.»

El Cultivo de Trigo



El cultivo de trigo enfrentó dificultades debido a la escasez de lluvia en el momento de la siembra. Como explica Farias, «la caída en la superficie fue muy fuerte, debido exactamente a la falta de agua que tuvimos en el momento de la siembra, ya que cayó un chaparrón para que las semillas germinen.» Sin embargo, no todo es negativo en esta historia. En áreas cercanas a Marcos Juárez, como el Inta, se observa un cultivo de trigo que está prosperando. A pesar de una reciente baja de temperatura de 1,3 grados bajo cero, los cultivos de trigo no parecen haber sufrido daños significativos. Farias comenta que «no vemos daño en trigo, a pesar de que las temperaturas fueron, me parece que ha pasado, que no tengo el dato preciso, pero que fue muy corto el periodo ese en donde tuvimos menos 1,3.»

Pronóstico del Tiempo



El pronóstico del tiempo es una preocupación constante para los agricultores de Marcos Juárez. A corto plazo, se espera un frente de lluvia los días 3 y 4 de octubre, pero estas predicciones pueden cambiar en los próximos días. A largo plazo, las perspectivas para octubre no son alentadoras, ya que se espera que las lluvias estén por debajo del promedio histórico de 95 milímetros en Marcos Juárez. El ingeniero Eduardo Farías comparte que «los pronósticos a largo plazo están hablando de que tendríamos un octubre para nuestra región menor a las lluvias normales.»

Conclusiones



En resumen, la situación de los cultivos en Marcos Juárez refleja la importancia del agua en la agricultura. A pesar de las lluvias recientes, la región aún necesita más precipitaciones para recuperarse por completo. Los desafíos del clima y la incertidumbre en el pronóstico del tiempo hacen que la toma de decisiones sea complicada para los agricultores. Sin embargo, la esperanza persiste, y se espera que en el futuro los cultivos puedan acomodarse mejor.

Mantente informado sobre el estado de los cultivos en Marcos Juárez, ya que esto puede tener un impacto significativo en la producción agrícola. El clima sigue siendo el protagonista en esta historia, y los productores están atentos a cada cambio en el pronóstico del tiempo. ¡Esperamos que las lluvias lleguen pronto y beneficien a esta importante región agrícola!