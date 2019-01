Las lluvias no paran y restan 200 mil ha más al área de soja

Por tercer mes consecutivo, las lluvias vuelven a quebrar las estadísticas. Las precipitaciones de enero son inéditas tanto por volumen, cobertura y frecuencia. Sin tregua y con 4 días por delante que pueden ser muy complicados por nuevas descargas, las lluvias impiden concretar siembras y resiembras, aparte de que arrasaron con lotes implantados en el norte Argentino.

Se resigna más área sembrada en la oleaginosa

En los últimos 7 días las lluvias han continuado, con jornadas de lluvias muy destacadas. La gran presión pluvial que se mantiene sobre gran parte del país, y en especial en el centro y norte, produce un segundo ajuste de la superficie sembrada en soja. El área intencionada se reduce 200 mil ha más, pasando ahora a totalizar 17,6 M de ha. Hace unos días, en la semana pasada, se había hecho un primer recorte de área por los excesos hídricos de 100 mil ha. Pero los pronósticos que alertaban por nuevas descargas se han cumplido con un impacto y una gravedad mayor de la que se esperaba. El descuento de hectareaje se hace en Santiago del Estero, Chaco, Entre Ríos, norte y centro sur de Santa Fe y sobre el centro de Buenos Aires. Además, las lluvias elevan a 2,2 M las hectáreas implantadas con soja que están en condiciones regulares a malas, en las que 500 mil ha están muy comprometidas por los excesos hídricos.

Las lluvias de enero

Desde el primero de enero de 2019, en solo 14 días las lluvias envolvieron casi por completo a las 7 provincias del este argentino con acumulados mayores a los 100 mm. Se tratan de Formosa, Chaco, Santiago del Estero, Corrientes, Santa Fe, Entre Ríos, y al 70% de Buenos Aires. Tambien estos acumulados alcanzaron a la mitad oriental de Tucumán y Salta, al NE de La Pampa y en Córdoba, a los departamentos Marcos Juárez y Unión.

En lo que refiere a estos primeros 14 días del 2019, el este de Santiago del Estero, norte y oeste de Santa Fe, junto al norte entrerriano y gran parte de Corrientes superaron los 250 mm. En este período Reconquista (Santa Fe) acumuló 292 mm, La Paz (Entre Ríos) 310 mm. Pero hay zonas con más de 400 mm, cómo en Paso de los Libres (Corrientes) con 468 mm, Resistencia (Chaco) con 424 mm, o Mercedes (Corrientes) con 407 mm.

Los productores del norte argentino todavía no salen del asombro

“Simplemente no paran, hace un mes que las lluvias no paran”, explican. La situación agrícola está desbordada. En este momento, no puede evaluarse el nivel de daño del área, ni siquiera se puede realizar un recorrido aéreo porque las lluvias no dan tregua. Muchos ingenieros que están desde el 2001 no recuerdan en ninguna campaña nada parecido. Un ejemplo de esto es la Ruta Nacional 89, a 15 Km del oeste de Gancedo. El agua la cubrió por entero, algo que no habían visto antes.

Los pronósticos no son alentadores

Los próximos 4 días pueden ser muy complicados por nuevas descargas. Entre el día martes (15/01) y miércoles, se esperan lluvias de 30 a 50 mm en el centro de Santa Fe y Entre Ríos. Del día jueves en adelante, se podría producir un evento de lluvias importante que afectarían a las zonas más comprometidas en el centro norte de Santa Fe y en el noreste argentino. Las tormentas pueden dejar montos acumulados muy significativos.

