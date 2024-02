En esta entrevista , conoceremos a fondo a Joaquín Machado, conocido en la escena musical como Jotta JOTTAええ. La pasión por la música comenzó en la infancia, tocando el trombón en la banda José Cesanelli . Aunque su género principal es el trap, le gusta experimentar con diferentes estilos, desde el reggaetón hasta la bachata y ahora se plantea una canción de flamenco.

JOTTAええ

Objetivo: Vivir de la Música



«Mi meta es vivir de la música, no solo por el dinero, sino porque es mi pasión desde pequeño. Aunque sé que es difícil, quiero dedicarme por completo a esto y dejar de buscar trabajos temporales«

Experiencia en Escenarios:



Hasta ahora, he tenido la oportunidad de presentarme en dos lugares en Bell Ville, Calliope y Planeta Azul. Aunque me siento cómodo en el trap, no me cierro a probar nuevos géneros, como lo demostré con mi tema de bachata.

Distribución de Música:



Mi música está disponible en aproximadamente el 90% de todas las plataformas digitales, incluyendo Spotify, YouTube, Soundcloud e iTunes. Sin embargo, algunas de mis canciones no están en Spotify debido a problemas de derechos de autor con los beats utilizados.



Joaquín Machado, conocido como Jotta, es un artista apasionado que busca vivir de su música y no se limita a un solo género, y como dice en uno de sus posteos en redes sociales «Nacimos Pobres y Vamos a Ser Leyenda»

El trap es un género musical que se originó en la década de 1990 en el sur de Estados Unidos, específicamente en Atlanta, Georgia. Su nombre proviene del término «trap house», que se refiere a las casas de narcotraficantes. La música trap se caracteriza por sus ritmos lentos y oscuros, así como por sus letras que suelen hablar sobre la vida en la calle, las drogas, la violencia y el dinero. A lo largo de los años, el género ha evolucionado y se ha fusionado con otros estilos musicales, como el hip hop y la música electrónica.