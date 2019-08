El gobernador Juan Schiaretti encabezó la puesta en marcha de la edición 2019-2020 del Programa de Inserción Profesional (PIP), que impulsa la inserción laboral de los profesionales que finalizaron estudios superiores en los últimos dos años.

El PIP abre las puertas a una práctica laboral-profesional por un periodo de un año (20 horas a la semana), para que los participantes puedan ganar experiencia y aplicar los conocimientos académicos alcanzados durante su formación.

El programa, además, busca incentivar la capacitación de los beneficiarios, a través de la participación en cursos de capacitación en universidades, institutos de Educación Superior, consejos y colegios profesionales.

La asignación mensual será de 9.500 pesos para egresados de carreras universitarias y de 8.300 pesos para los titulados en carreras de pre grado. En estos casos, se requiere que el beneficiario se capacite en cursos ofrecidos por las instituciones mencionadas. Si el becario opta por no hacer cursos, la asignación será de 7.500 y 6.500 pesos, respectivamente.

Como sucede en otros programas provinciales de empleo, los interesados en postularse deberán a acudir a empresas, estudios y consultorios profesionales, ofreciendo sus servicios en el marco del Programa PIP.

Destinatarios

Profesionales sin límite de edad, que hayan egresado hasta dos años antes del inicio de las prácticas previstas en el programa.

Para las mujeres con hijos a cargo, el tiempo transcurrido desde su egreso podrá ser de hasta cuatro años.

Para las personas con discapacidad o trasplantadas, no hay límite de años respecto a la fecha de egreso.

Carreras

El programa alcanza a los egresados de universidades públicas y privadas (con título de grado con reconocimiento oficial), instituciones de educación superior en carreras de pregrado (con reconocimiento oficial, con una extensión mínima de dos años y medio).

Los beneficiarios deberán estar matriculados de conformidad a las normas legales vigentes (para profesiones que lo requieran).

Cupo y extensión del periodo de práctica

El período de práctica laboral-profesional de la edición 2019/2020, será desde el 1 de noviembre de 2019, hasta el 31 de octubre de 2020. Para los profesionales que se incorporen con posterioridad al mes de noviembre 2019, el período igualmente termina el 31 de octubre de 2020.

Se determina en 3.000 el cupo de beneficios disponibles para la edición 2019/2020 del Programa. (Se reserva el 5% para postulantes con discapacidad)

Asignación estímulo

9.500 pesos mensuales para los profesionales egresados de carreras universitarias de grado, que realicen 20 horas de práctica profesional semanal. Deben, además, asistir a cursos de capacitación de no menos de 100 horas durante el período de la práctica, impartidos por las entidades académicas, así como los que se dicten por los Colegios y Consejos Profesionales. La asignación estímulo será de 7.500 pesos mensuales si el beneficiario no realiza la capacitación profesional.

8.300 pesos mensuales para los beneficiarios egresados de carreras de pregrado de instituciones de Educación Superior con reconocimiento oficial, que realicen 20 horas de práctica profesional semanal. Deben, además, asistir a cursos de capacitación de no menos de 100 horas durante el período de la práctica, impartidos por las entidades académicas, así como los que se dicten por los consejos y colegios profesionales. En caso de que no se capaciten, la asignación será de 6.500 pesos mensuales.

Capacitación

La capacitación profesional podrá realizarse en las entidades universitarias, de Educación Superior, Consejos y Colegios Profesionales. Otras alternativas de capacitación deberán requerir la autorización previa de la Secretaría de Equidad y Promoción del Empleo.

Los estudios superiores realizados con posterioridad al egreso de carreras universitarias de grado o de pregrado, se reconocen como capacitación profesional, siempre que la carga horaria durante el período de la práctica, sea no menor a 100 horas.

Cronograma

Período de inscripción: 27 de agosto al 4 de octubre de 2019.

Período de revisión y cruces de bases de datos: 7 al 25 de octubre 2019.

Sorteo en Lotería de Córdoba: 28 de octubre de 2019.

Publicación en la web de sorteados: 29 de octubre de 2019.

Empiezan la práctica laboral a partir del 1 de noviembre, previa presentación de las planillas de horarios por parte de las empresas o empleadores privados y de constancias de egreso y habilitación profesional por parte de los beneficiarios.

Planilla de inscripción

Los formularios de inscripción podrán descargarse de la página oficial de la Secretaría de Equidad y Promoción del Empleo (equidadyempleo.cba.gov.ar).

También podrán retirarse en:

Mesas de Entradas (SUAC) del Gobierno provincial.

Centros de Desarrollo Regional (CEDER) en el interior provincial.

En otras entidades interesadas que lo requieran, tales como:

Establecimientos educativos universitarios y de Educación Superior, y sus respectivas áreas de extensión.

Consejos y Colegios Profesionales.

En las Cámaras Empresarias y sus respectivos institutos formativos y de investigación.

Municipios y Comunas de la provincia de Córdoba.

En todos los casos, se deberán ingresar las solicitudes por las Mesas de Entradas (SUAC) del Gobierno Provincial, o remitirse por Correo del Interior, dentro del período de inscripción.

Fuente: Prensa Gobierno de Córdoba