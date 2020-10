Será así de no haber ningún cambio en al ánimo del ejecutivo municipal los puentes que se encuentran en la zona del ferrocarril se venden al municipio de Cosquín.



El pedido formal de interés de compra ingresó por mesa de entrada el 21 de Octubre con la firma del Intendente Gabriel Miguel Musso.

La oferta es de 5 millones de pesos a pagar de la siguiente manera:

3 millones al contado a la firma del acuerdo

$1.000.000 el día 15/3/2021

$ 1.000.000 el día 15/3/2022

La ubicación de instalación será sobre el Río Cosquín entre el centro de la localidad y el paraje «Las Tunas»

El día 26 de Diciembre de 2019 los colegas de Panorama Noticiero de TV local de Cosquín canal 33 ya publicaban la noticia.



Por su parte el intendente de la ciudad Ing Pedro Dellarossa envió al concejo deliberante de nuestra ciudad hoy miércoles 28 de Octubre el proyecto de ordenanza solicitando “Se autorice al departamento ejecutivo municipal a disponer la venta al municipio de Cosquín de los cinco tramos de estructura metálica que conforman cada uno de los dos puentes sobre las vías adquiridos en el marco del proyecto “Puentes sobre el ferrocarril”.



Según los conversado con con concejales oficialistas no es necesario tener mayoría especial “ Con 5 votos se puede votar tranquilamente ya que no es una obra terminada, no está destinada al uso público y tampoco forma parte del dominio público, por lo tanto el miércoles que viene lo vamos a votar”.



En la misma ordenanza se especifica que el monto afectado será destinado a la realización de obra pública.