Las mediciones registradas durante la mañana y el mediodía confirmaron la intensidad del fenómeno meteorológico, con vientos que alcanzaron los 84,6 km/h. Se registró la caída de árboles y cables en distintos sectores de la ciudad, aunque no hubo personas heridas ni daños de gravedad.

La alerta amarilla emitida por el Servicio Meteorológico Nacional para el sudeste de Córdoba tuvo un fuerte impacto en Marcos Juárez, donde las ráfagas de viento alcanzaron una velocidad máxima de 84,6 km/h durante este jueves.

De acuerdo con los registros de la estación meteorológica Marcos Juárez Bioagroindustria CBA, el momento de mayor intensidad se produjo a las 13:20, cuando se registró la ráfaga más fuerte de toda la jornada. El viento comenzó a intensificarse minutos antes y se mantuvo durante más de dos horas con valores superiores a los 70 km/h, en línea con lo anticipado por el organismo nacional.

Así evolucionaron las ráfagas

Los datos muestran un rápido incremento de la velocidad del viento a partir de las 11:10:

11:10: 64,4 km/h

64,4 km/h 11:20: 77,3 km/h

77,3 km/h 11:30: 74,3 km/h

74,3 km/h 11:40: 79,6 km/h

79,6 km/h 11:50: 72,2 km/h

72,2 km/h 12:00: 76,9 km/h

76,9 km/h 12:10: 74,2 km/h

74,2 km/h 12:20: 77,3 km/h

77,3 km/h 12:30: 75,2 km/h

75,2 km/h 12:40: 77,4 km/h

77,4 km/h 12:50: 81,2 km/h

81,2 km/h 13:00: 78,8 km/h

78,8 km/h 13:10: 83,5 km/h

83,5 km/h 13:20: 84,6 km/h (máxima registrada)

Las mediciones evidencian que el episodio de viento fuerte se sostuvo durante más de dos horas, manteniendo ráfagas de gran intensidad incluso después del mediodía.

El fenómeno coincidió con el alerta del SMN

Las intensas ráfagas se registraron mientras regía el alerta amarillo por tormentas para los departamentos Marcos Juárez, General San Martín y Unión.

El Servicio Meteorológico Nacional había advertido sobre tormentas con actividad eléctrica, ocasional caída de granizo, abundante precipitación en cortos períodos y vientos intensos con ráfagas que podían alcanzar entre 60 y 80 km/h. Sin embargo, en Marcos Juárez las mediciones locales registraron un valor máximo de 84,6 km/h, superando el rango previsto.

Caída de árboles y cables en distintos sectores

Como consecuencia del fuerte viento, se registraron algunos inconvenientes puntuales en distintos barrios de Marcos Juárez, aunque hasta el momento no se reportan personas heridas ni daños de consideración.

Entre las intervenciones realizadas durante la jornada se encuentran:

Cagnolo al 1500: caída de cables, situación que fue resuelta por las cuadrillas municipales.

caída de cables, situación que fue resuelta por las cuadrillas municipales. Tucumán, frente al Sanatorio San Roque: caída de un árbol.

caída de un árbol. Ecuador, frente a la Dirección de Servicios: caída de árboles.

Además, en varios sectores de la ciudad se observaron ramas y hojas sobre la vía pública como consecuencia de la intensidad del viento.

Personal municipal y de los servicios de emergencia trabajó durante toda la mañana y el mediodía para despejar los sectores afectados y restablecer la normal circulación.

Continúa el monitoreo

Si bien las condiciones comenzaron a mejorar con el correr de las horas, las autoridades recomiendan mantener las medidas de precaución mientras persistan las ráfagas de viento y seguir las actualizaciones oficiales del pronóstico.

Fuente de los registros meteorológicos: Estación Marcos Juárez Bioagroindustria CBA.