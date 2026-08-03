La ciudad cuenta con más de 15 mil motovehículos registrados y 31.365 habitantes. El crecimiento del parque de motos confirma un cambio en la forma de trasladarse y consolida a las dos ruedas como protagonistas del tránsito local.

Marcos Juárez, una ciudad donde la moto ganó protagonismo

Hace algunos años la moto era vista principalmente como una alternativa económica para determinados desplazamientos. Hoy, en Marcos Juárez, se convirtió en una de las principales formas de movilidad cotidiana.

Ir al trabajo, estudiar, realizar compras o simplemente moverse dentro de la ciudad son algunas de las actividades que miles de vecinos realizan diariamente sobre dos ruedas.

Los datos actuales muestran una realidad concreta: Marcos Juárez cuenta con 15.125 motos de entre 50 y 1300 cc, además de 151 motos eléctricas y 55 cuatriciclos.

Pero el dato adquiere una dimensión mayor cuando se lo compara con la cantidad de habitantes.

Según el relevamiento realizado por el Municipio, la ciudad tiene actualmente 31.365 habitantes.

La cuenta permite obtener un dato llamativo:

En Marcos Juárez hay aproximadamente 48 motos cada 100 habitantes.

Dicho de otra manera: casi una moto cada dos vecinos.

El dato en números: motos y habitantes de Marcos Juárez

Indicador Cantidad Habitantes actuales 31.365 Motos de 50 a 1300 cc 15.125 Motos eléctricas 151 Cuatriciclos 55 Motos por cada 100 habitantes 48

La cifra refleja la importancia que tienen los motovehículos dentro de la estructura de movilidad urbana de la ciudad.

De “más motos que autos” en 2023 al crecimiento actual

En 2023 GuíaMedia ya había reflejado una tendencia que comenzaba a marcar una característica propia de Marcos Juárez: la ciudad tenía más motos que autos.

En aquel momento, los datos indicaban:

Año 2023 Cantidad Motos 13.800 Autos 13.600

La diferencia era pequeña, pero significativa: había alrededor de 200 motos más que autos.

Aquella realidad mostraba que la moto había dejado de ser un vehículo secundario para transformarse en una herramienta fundamental de traslado.

Tres años después: el parque de motos sigue creciendo

Al comparar los datos de 2023 con los registros actuales, la evolución es clara.

Año Motos registradas 2023 13.800 2026 15.125

En tres años, Marcos Juárez incorporó aproximadamente 1.325 motos más.

Esto representa un crecimiento cercano al 9,6% del parque de motovehículos.

Una ciudad que también creció en habitantes

El crecimiento de las motos ocurre dentro de una ciudad que también aumentó su población.

El relevamiento realizado por el Municipio durante casi 100 días permitió conocer que Marcos Juárez alcanzó los 31.365 habitantes, luego de recorrer más de 13 mil hogares dentro del ejido urbano.

La evolución poblacional fue:

Año Habitantes Censo 2010 27.004 Censo 2022 28.485 Relevamiento municipal 2026 31.365

Desde 2010, la población creció:

+4.361 habitantes

+16,1%

Mientras que desde 2022:

+2.880 habitantes

+10,1%

La moto acompañó el crecimiento de Marcos Juárez

El cruce entre ambos datos muestra una tendencia interesante.

Mientras la población aumentó, la presencia de motos también se consolidó.

Comparación Resultado Crecimiento habitantes 2010-2026 +16,1% Crecimiento motos 2023-2026 +9,6% Relación actual 48 motos cada 100 habitantes

La moto pasó a ocupar un lugar estable dentro del sistema de transporte local.

Del dato histórico de 22 mil motos a un registro más preciso

Durante un período se mencionó que Marcos Juárez contaba con alrededor de 22 mil motos registradas.

Posteriormente se aclaró que esa cifra no discriminaba correctamente las bajas existentes, por lo que no permitía conocer con precisión el parque real.

Además, existe un factor que debe considerarse: las motos de 50 cc dejaron de pagar patente, por lo que los registros administrativos requieren una lectura más detallada.

Con los datos actualizados, el panorama actual permite tener una fotografía más precisa del parque de motovehículos.

El crecimiento de las motos también se observa en Argentina

El fenómeno de Marcos Juárez forma parte de una tendencia nacional.

Según datos de la División Motovehículos de ACARA, durante junio de 2026 se patentaron en Argentina 68.390 unidades.

La cifra representa:

+42,3% interanual respecto de junio de 2025.

respecto de junio de 2025. 440.190 unidades patentadas durante los primeros seis meses del año.

durante los primeros seis meses del año. +43,8% de crecimiento acumulado frente al mismo período del año anterior.

Las marcas y modelos más elegidos en Argentina

Durante junio de 2026, el ranking de marcas quedó conformado de la siguiente manera:

Marca Unidades patentadas Honda 13.501 Keller 8.301 Gilera 8.137 Motomel 8.013 Corven 6.014

Entre los modelos más vendidos aparecen principalmente motos urbanas de baja cilindrada:

Keller KN 110-8.

Honda Wave 110S.

Gilera Smash.

Motomel B110.

Corven Energy 110.

Más motos en las calles: el desafío de la seguridad vial

El crecimiento del parque de motos también plantea nuevos desafíos para Marcos Juárez.

Una ciudad con más de 15 mil motovehículos necesita acompañar esa realidad con educación vial, controles y responsabilidad de todos los actores del tránsito.

El uso del casco, la documentación correspondiente, el respeto por las normas y la convivencia entre autos, motos, bicicletas y peatones son claves para una circulación más segura.

Marcos Juárez ya es una ciudad sobre dos ruedas

En 2023 el dato era que las motos habían superado a los autos.

En 2026, la estadística muestra una nueva realidad: Marcos Juárez tiene casi 50 motos cada 100 habitantes.

Más allá de los números, la tendencia refleja un cambio cultural: la moto dejó de ser solamente un vehículo de traslado y pasó a convertirse en una pieza central de la movilidad diaria de la ciudad.

El desafío hacia adelante será acompañar ese crecimiento con mejores hábitos de conducción, planificación urbana y seguridad vial.