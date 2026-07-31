Tras 41 años de trayectoria, el médico veterinario Jorge Brunori culminó su carrera en el INTA Marcos Juárez. Considerado uno de los principales referentes de la producción porcina argentina, deja un legado de investigación, innovación y compromiso con el sector agropecuario.

Durante más de cuatro décadas, Brunori fue protagonista del crecimiento de la actividad porcina, participando en proyectos de investigación, transferencia tecnológica, capacitación y asesoramiento técnico que contribuyeron a la modernización y competitividad de la producción en todo el país.

Un nombre de referencia para la producción porcina argentina

Desde la Estación Experimental Agropecuaria del INTA Marcos Juárez, Jorge Brunori construyó una carrera basada en el conocimiento, la innovación y el trabajo permanente junto a productores, profesionales e instituciones.

Su experiencia lo convirtió en uno de los especialistas más consultados del país en materia de producción porcina, participando como expositor en congresos, jornadas técnicas y encuentros nacionales e internacionales, además de impulsar investigaciones que hoy forman parte del desarrollo del sector.

Su labor trascendió las fronteras de Córdoba, posicionando al INTA Marcos Juárez como un centro de referencia para la actividad porcina argentina.

Un mensaje de agradecimiento tras 41 años de trabajo

Al anunciar el cierre de esta etapa, Brunori compartió un emotivo mensaje en el que reflejó el orgullo por el camino recorrido y el agradecimiento hacia quienes lo acompañaron durante toda su carrera.

«Hoy culmina una etapa muy importante de mi vida. Después de 41 años de trabajo en el INTA, llega el momento de la jubilación.»

También expresó su reconocimiento a la institución y a todas las personas con quienes compartió su vida profesional.

«Quiero expresar mi más profundo agradecimiento a la institución por haberme brindado la oportunidad de crecer profesional y personalmente, y a todos los compañeros, productores, técnicos, investigadores y amigos con quienes compartí este camino.»

En otro tramo de su despedida destacó el significado que tuvo haber podido aportar al crecimiento del sector agropecuario.

«Me llevo innumerables experiencias, aprendizajes y recuerdos que han marcado mi vida. Haber podido contribuir, desde mi lugar, al desarrollo de la producción agropecuaria y al fortalecimiento de nuestro sector ha sido un verdadero privilegio.»

Un legado que trasciende generaciones

La trayectoria de Jorge Brunori no solo se mide por los años de servicio, sino también por el impacto de su trabajo en miles de productores y profesionales que encontraron en sus investigaciones, publicaciones y capacitaciones herramientas para mejorar sus sistemas productivos.

Su compromiso con la transferencia de conocimientos y su permanente vocación por acercar la ciencia al productor hicieron de él una figura respetada y valorada dentro del ámbito agropecuario.

El cierre de su carrera marca el final de una etapa para el INTA Marcos Juárez, pero también deja un legado que continuará siendo referencia para las futuras generaciones de técnicos e investigadores.

Un orgullo para Marcos Juárez

Más allá de su prestigio profesional, Jorge Brunori siempre mantuvo un fuerte vínculo con Marcos Juárez, ciudad desde la cual desarrolló gran parte de su carrera y proyectó su trabajo hacia todo el país.

Su nombre quedó asociado al compromiso, la excelencia técnica y la permanente búsqueda de soluciones para el crecimiento de la producción porcina argentina.

Gracias, Jorge

Desde GuíaMedia queremos expresar un especial reconocimiento a Jorge Brunori por su enorme aporte al INTA, al desarrollo de la producción porcina y al crecimiento del sector agropecuario argentino.

Pero, sobre todo, queremos agradecerle por su generosidad ante cada consulta, por su permanente predisposición para compartir conocimientos y por la calidez con la que siempre atendió a colegas, periodistas, productores y estudiantes.

Referente indiscutido del sector y orgullo de Marcos Juárez, deja un legado profesional y humano que trasciende estos 41 años de trabajo. Gracias, Jorge, por todo lo que brindaste.