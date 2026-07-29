La comedia protagonizada por Pablo Echarri, Paola Krum, Carlos Portaluppi e Inés Palombo se presentará el 13 de agosto en la Sociedad Italiana. Las entradas ya están disponibles con financiación.

Los escenarios de Marcos Juárez volverán a recibir una producción de primer nivel. El próximo miércoles 13 de agosto, la exitosa comedia «Maldita Felicidad» desembarcará en la Sociedad Italiana, como parte de la gira nacional que recorre distintas ciudades del país.

La obra reúne a cuatro reconocidos actores de la escena argentina: Pablo Echarri, Paola Krum, Carlos Portaluppi e Inés Palombo, quienes dan vida a una historia que combina humor, ironía y situaciones cotidianas para invitar al público a reflexionar sobre una pregunta tan simple como compleja: ¿qué significa realmente ser feliz?

Una historia que mezcla humor y reflexiones

La trama se desarrolla a partir del encuentro entre dos editores y un escritor que acaba de alcanzar un éxito inesperado con su primera novela. Lo que comienza como una celebración pronto toma un rumbo diferente cuando aparecen nuevas propuestas, viejos conflictos y verdades que cada uno prefería mantener ocultas.

Con diálogos ágiles y personajes que transitan entre el entusiasmo, las dudas y las contradicciones, la obra propone una mirada divertida sobre las expectativas, el éxito y la búsqueda de la felicidad, demostrando que muchas veces aquello que parece perfecto está lejos de serlo.

Un elenco de gran trayectoria

Además de la esperada dupla integrada por Pablo Echarri y Paola Krum, el espectáculo cuenta con las actuaciones de Carlos Portaluppi e Inés Palombo, bajo la dirección de Daniel Veronese, uno de los directores teatrales más prestigiosos del país.

La puesta en escena se destaca por el equilibrio entre la comedia y los momentos de mayor profundidad emocional, ofreciendo un espectáculo pensado para entretener y, al mismo tiempo, dejar preguntas abiertas sobre las decisiones que tomamos en la vida.

La función en Marcos Juárez

La presentación será:

📅 Miércoles 13 de agosto

🕗 20:00 horas

📍 Sociedad Italiana – Marcos Juárez

Entradas y financiación

Las entradas pueden reservarse comunicándose a los teléfonos:

03472 456148

3472 587810

Además, quienes asistan podrán acceder a diferentes opciones de financiación:

4 cuotas sin interés con Tarjeta Local y Tarjeta Viajes .

con y . Hasta 10 cuotas sin interés con Tarjeta Coyspu.

Una oportunidad para disfrutar del mejor teatro sin salir de la ciudad

La llegada de «Maldita Felicidad» representa una nueva propuesta cultural para el público de Marcos Juárez, que podrá disfrutar de una obra protagonizada por figuras de reconocida trayectoria nacional sin necesidad de viajar a las principales plazas teatrales del país.

Con un elenco de primer nivel y una historia que combina humor, emociones y situaciones con las que cualquiera puede sentirse identificado, la producción promete convertirse en uno de los espectáculos destacados de la temporada en la ciudad.