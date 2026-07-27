Once operarios del Taller Protegido Cecal de Marcos Juárez comenzaron a acceder a la jubilación por su trayectoria laboral. El beneficio, previsto en la Ley Nacional 26.816, reconoce el trabajo realizado en los talleres protegidos y marca un importante antecedente para la ciudad en materia de derechos de las personas con discapacidad.

Después de más de dos años de investigación, gestiones y trabajo institucional, comenzaron a concretarse las primeras jubilaciones de operarios del Taller Protegido Cecal de Marcos Juárez, un hecho que representa un avance significativo en el reconocimiento de los derechos laborales de las personas con discapacidad.

La jubilación no está vinculada a la condición de discapacidad, sino al trabajo desarrollado durante años en el Taller Protegido. El beneficio está contemplado en la Ley Nacional 26.816, que creó el Régimen Federal de Empleo Protegido para Personas con Discapacidad. La norma fue sancionada por el Congreso el 28 de noviembre de 2012, durante el segundo mandato de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, y publicada en el Boletín Oficial el 9 de enero de 2013. Aunque lleva más de trece años vigente, recién ahora este derecho comenzó a hacerse efectivo para trabajadores de Marcos Juárez.

Un proyecto que demandó más de dos años

La iniciativa surgió luego de que el equipo directivo de Cecal conociera la experiencia de un taller protegido de la provincia de Buenos Aires cuyos operarios habían logrado acceder a este beneficio.

A partir de ese antecedente comenzaron a estudiar el alcance de la ley y a analizar la situación de los trabajadores de la institución. El proceso contó con el asesoramiento y acompañamiento permanente de la Dra. Betina Formica, quien trabajó junto a la entidad durante cada etapa para hacer posible el acceso a este derecho.

La legislación establece un régimen especial de seguridad social para los trabajadores de talleres protegidos y les permite acceder a la jubilación con 20 años de servicios y 45 años de edad, siempre que acrediten haber trabajado durante los últimos diez años en un Taller Protegido Especial para el Empleo, un Taller Protegido de Producción o un Grupo Laboral Protegido.

Once operarios iniciaron el camino

Durante el análisis realizado por la institución se detectó que 15 operarios reunían las condiciones para iniciar el trámite.

Tras dialogar con las familias, cuatro decidieron no avanzar con el proceso y finalmente fueron 11 los trabajadores cuyos expedientes siguieron adelante.

Luego de más de un año de gestiones administrativas, comenzaron a llegar las resoluciones favorables. Dos operarios ya percibieron su jubilación con el correspondiente retroactivo, mientras que los restantes tienen fechas de cobro previstas entre agosto, septiembre y octubre.

Un reconocimiento a toda una vida de trabajo

Desde Cecal destacaron que la concreción de estas jubilaciones representa mucho más que un trámite previsional.

«Es el reconocimiento a una vida de trabajo, esfuerzo y compromiso. También reafirma el valor del empleo protegido como una verdadera política de inclusión laboral y constituye un precedente muy significativo para Marcos Juárez, fortaleciendo la defensa y el ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad», señalaron desde la institución.

Además, remarcaron que este resultado fue posible gracias al trabajo conjunto y a la decisión de hacer efectivo un derecho que durante años permaneció sin aplicación.

Un antecedente para Marcos Juárez

La concreción de estas primeras jubilaciones marca un antes y un después para el Taller Protegido Cecal y para la comunidad de Marcos Juárez.

El caso demuestra que un derecho consagrado por la Ley Nacional 26.816 puede transformarse en una realidad concreta cuando existen instituciones comprometidas con su cumplimiento y abre el camino para que más personas con discapacidad puedan acceder a los derechos laborales y previsionales que la legislación garantiza.