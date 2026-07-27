El programa alcanza actualmente a 30.937 cordobeses y brinda herramientas para potenciar las condiciones de empleabilidad y fortalecer al sector productivo.

Inscripciones en https://desarrolloyempleo.cba.gov.ar/

Hasta el 23 de agosto inclusive estarán abiertas las inscripciones a los cursos presenciales del programa CBA Me Capacita, tanto para la ciudad de Córdoba como para diversas localidades del interior provincial.

El programa alcanza actualmente a 30.937 cordobeses y cordobesas, con una presencia territorial en 293 localidades mediante la red de 27 CEDER, CIFIL, subsedes e instituciones de formación profesional públicas y privadas, consolidándose como la principal política pública de formación para la mejora de la empleabilidad.

En esta segunda etapa, quienes deseen anotarse encontrarán ofertas relativas sector de la gastronomía y hotelería, el turismo, la construcción, administración, comercio y servicios, así como cursos de asistencia en electricidad de inmuebles, soldadura básica, operador de informática, jardinería y viverismo, peluquería y barbería, marketing digital, confección de indumentaria, entre otros.

Como en cada edición, la oferta formativa responde a las demandas de empleo de los principales sectores socio productivos de cada región, en articulación con empresas, municipios, cámaras empresarias y demás instituciones.

Inscripciones

Los cursos, gratuitos y con certificación conjunta con el Ministerio de Educación de Córdoba y la Universidad Nacional de Córdoba, están destinados a personas de 16 años en adelante, sin importar su nivel de estudio ni su condición laboral, que vivan en cualquier punto de la provincia de Córdoba y que cuenten con CIDI nivel 1.

Quienes tengan interés podrán inscribirse de manera online a través del Formulario Único de Postulantes (FUP), que se encuentra ingresando en la página de CBA Me Capacita en https://desarrolloyempleo.cba.gov.ar/ en la sección de Cursos Presenciales.

Podrán hacerlo hasta el 23 de agosto y/o hasta agotar cupo en la oferta disponible.