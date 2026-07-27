El convoy ferroviario de 30 vagones arribó durante la madrugada y este lunes la Municipalidad comenzó el operativo de traslado hacia la planta asfáltica de Villa Argentina, clave para la continuidad del plan de pavimentación de la ciudad.

La Municipalidad de Marcos Juárez puso en marcha este lunes el operativo de traslado del cargamento de piedra que abastecerá la planta municipal de asfalto, ubicada en barrio Villa Argentina. El trabajo comenzó pocas horas después del arribo, durante la madrugada, de un convoy ferroviario de 30 vagones con aproximadamente 1.500 toneladas de piedra, un insumo fundamental para la producción de mezcla asfáltica.

Para llevar adelante la tarea, el Municipio desplegó un importante operativo logístico compuesto por siete camiones, tres retroexcavadoras y una minicargadora Bobcat, que trabajan de manera coordinada para agilizar la descarga y el traslado del material hasta la planta.

Una obra planificada con anticipación

La llegada del cargamento representa una nueva etapa de un operativo que comenzó semanas atrás. El pasado 8 de junio, GuíaMedia informó que el Municipio había iniciado la construcción de una nueva fosa en el predio ferroviario para recibir este importante volumen de piedra.

En aquella oportunidad se explicó que el objetivo era preparar un espacio con la capacidad suficiente para descargar de manera rápida y eficiente el material transportado por tren, evitando demoras y facilitando posteriormente su traslado hacia la planta asfáltica.

Insumo clave para la producción de asfalto

La piedra será utilizada en la elaboración de mezcla asfáltica que produce la planta municipal de Villa Argentina, una infraestructura que permite ejecutar obras de pavimentación con recursos propios.

El abastecimiento de este material garantiza la continuidad del plan de asfaltado que lleva adelante la Municipalidad en distintos barrios de Marcos Juárez, permitiendo sostener el ritmo de las obras previstas.

Un importante despliegue logístico

El operativo demandó un importante movimiento de maquinaria y personal municipal. Durante toda la jornada, los siete camiones realizan viajes permanentes entre el sector ferroviario y la planta, mientras las retroexcavadoras y la Bobcat agilizan las tareas de carga.

Con el traslado de las aproximadamente 1.500 toneladas de piedra, el Municipio asegura el stock de uno de los principales insumos utilizados para la producción de asfalto y la ejecución de nuevas obras viales.