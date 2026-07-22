Las populares bandas eligieron un circo instalado en la ciudad para filmar el videoclip de «Ojalá No Te Hubiera Conocido Nunca», una nueva versión del reconocido tema de Muchachito Bombo Infierno (el proyecto musical del artista español Jairo Perera).

La mañana de este miércoles sorprendió a los vecinos de Marcos Juárez con una imagen pocas veces vista. Frente al edificio de Tribunales, los colectivos de Los Caligaris y Los Palmeras despertaron la curiosidad de quienes circulaban por el lugar.

Las preguntas comenzaron a repetirse entre automovilistas, peatones y comerciantes. «¿Qué hacen Los Palmeras en Marcos Juárez?», «¿Es verdad que están Los Caligaris?». La respuesta era tan inesperada como cierta: ambas bandas llegaron a la ciudad para grabar el videoclip de «Ojalá No Te Hubiera Conocido Nunca», una versión del reconocido tema.

Un circo de Marcos Juárez se convirtió en el escenario de la filmación

Aunque los colectivos permanecían estacionados frente a Tribunales, la verdadera actividad se desarrollaba a pocos metros de allí.

Dentro de la carpa del circo instalado en ese predio se lleva adelante la grabación del videoclip, con un importante despliegue técnico y de producción.

El acceso al lugar permanece restringido mientras se realizan las distintas escenas, por lo que la expectativa creció entre quienes intentaban descubrir qué ocurría detrás de la carpa.

La amistad con la familia del circo hizo posible la producción

Según pudo saber GuíaMedia, la elección de Marcos Juárez no fue producto del azar.

La producción llegó a la ciudad gracias a la amistad que une a integrantes de Los Caligaris con la familia del circo que actualmente ofrece funciones en Marcos Juárez. Ese vínculo permitió que la carpa se transformara en el escenario ideal para registrar las imágenes del videoclip.

La propuesta combina la estética circense con el espíritu festivo que caracteriza a ambas bandas, en una producción que promete llamar la atención cuando sea estrenada oficialmente.

Los vecinos no salían de su asombro

Durante gran parte de la jornada fueron decenas las personas que se acercaron para intentar confirmar los rumores.

Muchos detenían sus vehículos para observar el movimiento, mientras otros preguntaban si realmente estaban Los Caligaris y Los Palmeras en la ciudad.

La presencia de técnicos, cámaras, personal de producción y músicos alimentó aún más la expectativa y convirtió al sector en uno de los lugares más comentados de la jornada.

No todos los días Marcos Juárez recibe a dos de las bandas más convocantes de la música argentina para una producción audiovisual de estas características.

Mientras continúa el trabajo dentro de la carpa, la expectativa crece entre los fanáticos y vecinos que esperan conocer el resultado final y descubrir cuando aparece el clip.

La ciudad fue, por unas horas, el escenario elegido para unir música, circo y una colaboración que promete convertirse en uno de los lanzamientos más comentados de los próximos días.