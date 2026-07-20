El gobernador Martín Llaryora, junto al intendente de la ciudad de Córdoba, Daniel Passerini, encabezó la entrega de 46 escrituras gratuitas a familias de los barrios Héroes de Malvinas, Ampliación Cabildo y Parque Futura, en el marco del programa “Tu Casa Tu Escritura”, una política pública que ya permitió que 31.293 familias cordobesas accedan al título de propiedad de sus viviendas.

La actividad se desarrolló en el IPEM N.° 376 “Nelson Mandela” y reunió a las familias beneficiarias, que recibieron la documentación que acredita la titularidad de sus hogares, consolidando su seguridad jurídica y el derecho a la vivienda.

Durante el acto, Llaryora destacó el rol del Estado para garantizar el acceso a la escritura a quienes no pueden afrontar ese costo.

“No es que muchas familias no quieran escriturar su vivienda; la realidad es que solas no pueden afrontar ese costo. Por eso el Estado tiene que estar presente para garantizar ese derecho”, afirmó.

El mandatario remarcó además que el título de propiedad representa tranquilidad para las familias y una herramienta para proyectar su futuro.

“Acceder a la escritura de una vivienda significa mucho más que obtener un documento. El título de propiedad brinda seguridad jurídica a las familias, protege el patrimonio construido con años de esfuerzo y les otorga plena titularidad sobre su hogar. Además, les permite acceder a créditos, realizar trámites con respaldo legal, transmitir la propiedad a sus herederos y contar con la tranquilidad de que su vivienda se encuentra plenamente regularizada”, enfatizó.

A su vez, puso en valor el trabajo articulado entre la Provincia y el Municipio para acelerar los procesos de regularización dominial.

“Estamos logrando un récord en escrituraciones porque el Gobierno provincial y la Municipalidad trabajan en conjunto. Cuando los equipos suman esfuerzos, las soluciones llegan más rápido a la gente”, expresó.

El Programa de Escrituración Gratuita de Viviendas Sociales registra 31.293 familias beneficiadas en toda la provincia desde su creación en 2010. De ese total, 7.685 escrituras fueron entregadas desde diciembre de 2023, lo que representa casi una cuarta parte del total histórico alcanzado por esta política pública en apenas dos años y medio.

En ese sentido, la secretaria general de Hábitat y Desarrollo Emprendedor, Laura Jure, destacó que cada escritura entregada representa “un acto de estricta justicia”, al señalar que los procesos de regularización dominial son complejos y tienen un costo que muchas familias no pueden afrontar sin el acompañamiento del Estado.

Magalí, vecina de barrio Héroes de Malvinas, expresó su emoción al recibir la escritura de su vivienda: “Me pone muy feliz y me da mucha tranquilidad dejarles un lugar propio a mis hijos y que no tengan que pensar en ir de alquiler en alquiler”.

Por su parte, Beatriz, otra de las beneficiarias, aseguró que contar con el título de propiedad era un anhelo de muchos años. “Se me va a salir el corazón de la alegría que tengo. Le doy muchas gracias al gobernador por esto”, expresó.

Durante el encuentro también participaron la vicegobernadora Myrian Prunotto; el ministro de Vinculación y Gestión Institucional, Miguel Siciliano; y autoridades provinciales y municipales.

Sobre el programa

“Tu Casa Tu Escritura” es una política pública del Gobierno de Córdoba que promueve la regularización dominial y la escrituración gratuita de viviendas sociales provenientes del Estado nacional, provincial o municipal, así como de inmuebles adquiridos de manera particular.

Está destinada a familias que no poseen otro inmueble y cuyos ingresos no les permiten afrontar el costo de una escritura traslativa de dominio.