La Municipalidad de Marcos Juárez informó que este jueves 17 de julio finaliza el plazo para retirar los formularios correspondientes al proceso de adjudicación de 28 lotes del nuevo loteo Los Primos, impulsado por el Programa Municipal de Vivienda (PROMUVI).

Los vecinos interesados en participar de la adjudicación de los 28 lotes del nuevo loteo Los Primos tienen tiempo hasta este jueves 17 de julio para retirar los formularios de Solicitud de Inscripción y Propuesta de Pago, en el marco de una nueva convocatoria del Programa Municipal de Vivienda (PROMUVI).

La documentación puede retirarse de 7:30 a 13:30 en el Concejo Deliberante, ubicado en la esquina de Alem e Yrigoyen.

Asesoramiento durante el retiro de la documentación

Al momento de retirar los formularios, el personal del programa brindará a los interesados toda la información necesaria para completar el trámite.

Además de entregar la documentación, se explicarán los requisitos para participar, la documentación que deberá presentarse, la modalidad de la propuesta de pago y cómo será el proceso de adjudicación de los terrenos.

Qué sucede después del retiro de los formularios

Una vez retirados los formularios, los interesados deberán completar la documentación y cumplir con las fechas establecidas en el cronograma.

La Propuesta de Pago, firmada y en sobre cerrado, deberá presentarse en la Escribanía Riva hasta el 20 de julio.

En tanto, la Solicitud de Inscripción junto con toda la documentación requerida deberá entregarse en las oficinas del PROMUVI hasta el 20 de julio a las 12.

Quienes necesiten completar o corregir documentación podrán hacerlo hasta el 24 de julio a las 12.

El sorteo será el 27 de julio

La adjudicación de los 28 lotes se realizará mediante un sorteo público previsto para el 27 de julio a las 20. El procedimiento contará con la participación de una escribana pública para garantizar la transparencia del proceso.

El lugar donde se desarrollará el sorteo será informado con al menos 48 horas de anticipación a través de los canales oficiales de la Municipalidad de Marcos Juárez y del PROMUVI.

Con esta nueva convocatoria, el municipio continúa impulsando el Programa Municipal de Vivienda, ofreciendo una nueva oportunidad para que familias de Marcos Juárez puedan acceder a un terreno a través de un proceso público y transparente.