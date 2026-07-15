La Junta Electoral Municipal abrió el Registro Voluntario de Autoridades de Mesa para las próximas elecciones en Marcos Juárez. Los vecinos que sean seleccionados recibirán capacitación, un viático equivalente al 20% del Salario Mínimo, Vital y Móvil y refrigerio durante toda la jornada electoral.

La Junta Electoral Municipal puso en marcha el Registro Voluntario de Autoridades de Mesa para las próximas elecciones en Marcos Juárez, con el objetivo de conformar un listado de ciudadanos interesados en desempeñar esta función durante la jornada electoral.

La iniciativa busca que quienes participen lo hagan de manera voluntaria, reciban capacitación previa y cuenten con el acompañamiento de la Junta Electoral para desempeñar una tarea clave dentro del proceso democrático. Además, quienes integren el registro permanecerán inscriptos para futuras elecciones, evitando tener que realizar nuevamente todo el proceso de selección.

Las autoridades destacaron que esta convocatoria también apunta a reducir la necesidad de designar presidentes de mesa mediante sorteo obligatorio, un mecanismo al que se recurre cuando no se alcanza la cantidad necesaria de voluntarios.

¿Quiénes pueden inscribirse como autoridades de mesa en Marcos Juárez?

La inscripción está destinada a vecinos que reúnan los requisitos establecidos por la legislación electoral.

Entre las principales condiciones se encuentran:

Tener el nivel secundario completo.

No estar afiliado a ningún partido político.

Completar una declaración jurada al momento de la inscripción.

Desde la Junta Electoral explicaron que no será necesario presentar el título analítico ni otra documentación en esta primera instancia. La intención es facilitar la inscripción y evitar requisitos que desalienten la participación.

Posteriormente se realizará un proceso de verificación y selección, por lo que no todos los inscriptos serán finalmente designados como autoridades de mesa.

Uno de los objetivos centrales es que quienes resulten elegidos lleguen capacitados y preparados para afrontar una función que demanda responsabilidad durante toda la jornada electoral.

¿Cuánto cobrarán las autoridades de mesa?

Quienes sean designados recibirán un viático equivalente al 20% del Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM), por lo que el monto se actualizará automáticamente cada vez que se modifique ese indicador.

Además del viático económico, durante la jornada electoral contarán con desayuno, almuerzo y merienda, refrigerio que forma parte de las prestaciones previstas para quienes cumplen esta función.

Desde la Junta Electoral aclararon que no se trata de un sueldo, sino de un reconocimiento por el tiempo destinado a la capacitación previa y por la responsabilidad que implica desempeñarse como autoridad de mesa durante toda la elección.

Se necesitarán 142 autoridades de mesa para las elecciones

La planificación inicial contempla la instalación de 71 mesas de votación, por lo que serán necesarias 142 autoridades de mesa, dos por cada mesa electoral.

Desde la Junta Electoral señalaron que ambas autoridades cumplirán la misma función, sin diferencias prácticas entre titular y suplente, trabajando de manera coordinada durante toda la jornada.

Además, quienes participen quedarán incorporados al registro para futuras elecciones, permitiendo contar con ciudadanos ya capacitados y con experiencia.

La elección se realizará con Boleta Única de Papel

Las próximas elecciones en Marcos Juárez se desarrollarán mediante Boleta Única de Papel, modalidad que ya fue confirmada por la Junta Electoral.

El diseño definitivo de la boleta dependerá de la cantidad de listas que finalmente sean oficializadas. Una vez que cierre el plazo de presentación de candidaturas, previsto para el 7 de agosto, se realizará el sorteo del orden de aparición de las fuerzas políticas y se confeccionará el modelo definitivo.

En cuanto a los lugares de votación, la organización prevé utilizar siete establecimientos educativos, aunque la confirmación dependerá de la disponibilidad de cada institución y del padrón electoral definitivo.

Convocatoria abierta para participar

Desde la Junta Electoral remarcaron que el objetivo del Registro Voluntario de Autoridades de Mesa es fortalecer la participación ciudadana y garantizar el normal desarrollo de las elecciones.

También señalaron que contar con vecinos capacitados permite que quienes desempeñen esta función lo hagan con mayor tranquilidad y seguridad, evitando las designaciones obligatorias de último momento.

Los interesados en formar parte del Registro Voluntario de Autoridades de Mesa podrán inscribirse para colaborar activamente con el proceso democrático y quedar incorporados al registro que también será utilizado en futuras elecciones.