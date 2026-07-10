CCO Soluciones Constructivas, desarrolla una obra en Marcos Juárez aplicando el sistema Steel Frame, una tecnología que permite construir más rápido, con menor impacto ambiental y mayor eficiencia.

Mientras la construcción en seco gana cada vez más espacio en Argentina, en Marcos Juárez también hay profesionales que apuestan por este sistema y trabajan para acercar una forma diferente de construir. Se trata de CCO Soluciones Constructivas, empresa integrada por especialistas en ingeniería y construcción en seco, desarrolla una obra de ampliación utilizando la tecnología Steel Frame.

La empresa se dedica a la planificación, gestión y ejecución de proyectos constructivos, combinando ingeniería, arquitectura y mano de obra especializada para ofrecer soluciones modernas, eficientes y adaptadas a las necesidades de cada cliente.

Actualmente llevan adelante una ampliación de vivienda que incluye una nueva habitación en planta alta y un espacio social tipo quincho o salón de usos múltiples, demostrando las posibilidades que ofrece este sistema constructivo.

¿Por qué eligieron el Steel Frame?

El ingeniero industrial Pablo Ercoli, integrante de CCO, explicó que la elección respondió tanto a las características de la obra como a las ventajas técnicas del sistema.

«Era una obra difícil de ejecutar con materiales tradicionales y el Steel Frame se adaptaba perfectamente a las necesidades del proyecto.»

Según explicó, el sistema permite resolver proyectos complejos con mayor precisión, menor peso estructural y una planificación mucho más eficiente.

Construir más rápido y con menos desperdicios

Una de las principales ventajas del Steel Frame es la reducción de la obra húmeda.

«Existe una parte de bases y fundaciones que requiere hormigón, pero es muchísimo menor que en una construcción de ladrillo, cemento y arena», señaló Ercoli.

La estructura está compuesta por perfiles de acero galvanizado, placas OSB y elementos de fijación especialmente diseñados para conformar un entramado resistente y preciso.

Posteriormente se incorporan barreras de agua y viento, aislaciones térmicas y revestimientos exteriores que brindan confort, eficiencia energética y una excelente terminación.

Una obra que puede terminarse en la mitad del tiempo

Para CCO, uno de los mayores beneficios del Steel Frame es la velocidad de ejecución.

«En la estructura principal trabajamos aproximadamente en un 25% del tiempo que demanda una construcción tradicional», explicó Ercoli.

Esto permite que una etapa estructural que normalmente requiere un mes pueda ejecutarse en apenas una semana.

Además, las instalaciones eléctricas y sanitarias se simplifican gracias a que los perfiles ya cuentan con perforaciones previstas para el paso de cañerías y cableado.

En términos generales, una vivienda ejecutada con este sistema puede finalizarse entre un 40% y un 50% más rápido que una construcción convencional.

«Una obra que normalmente demanda seis meses puede estar terminada en tres meses.»

Más ahorro y una construcción más sustentable

La reducción de tiempos también impacta directamente en los costos.

Menos meses de alquiler para quienes esperan mudarse, menor utilización de volquetes, menos residuos y una mejor organización de la obra representan ahorros que muchas veces no se perciben al analizar únicamente el costo de los materiales.

«Son pequeños ahorros que terminan teniendo un impacto importante en el costo total del proyecto», afirmó Ercoli.

A esto se suma un menor impacto ambiental gracias al mejor aprovechamiento de los recursos y a la disminución de desperdicios.

Un sistema que sigue creciendo en Argentina

Para el ingeniero, el Steel Frame continuará expandiéndose en el país.

«Hoy existen muchos más proveedores y empresas especializadas que hace diez años. Además, las nuevas generaciones tienen una mirada más vinculada al cuidado ambiental y a la reducción de desperdicios.»

También remarcó que se trata de un sistema totalmente reglamentado.

«No es simplemente colocar perfiles. Todo está regulado por normas técnicas y requiere ingeniería, cálculo y diseño.»

Las estructuras se desarrollan bajo reglamentaciones nacionales CIRSOC y normas IRAM, garantizando seguridad y calidad.

Ingeniería, arquitectura y mano de obra local

Uno de los principales diferenciales de CCO Soluciones Constructivas es que integra en un mismo equipo la ingeniería, la arquitectura y la ejecución de obra.

Esta metodología permite planificar cada proyecto desde sus primeras etapas, optimizar recursos y ofrecer un seguimiento integral durante todo el proceso constructivo.

«Tenemos las tres patas que creemos fundamentales: ingeniería, arquitectura y mano de obra especializada. Además, somos profesionales de Marcos Juárez y conocemos las necesidades de la ciudad y la región», destacó Pablo Ercoli.

Con proyectos que ya comienzan a verse en la ciudad, CCO apuesta a consolidar el Steel Frame como una alternativa cada vez más elegida en Marcos Juárez, combinando innovación, eficiencia, sustentabilidad y calidad constructiva para responder a las nuevas demandas del mercado.