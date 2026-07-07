El reconocido artista volverá a presentarse en la ciudad después de nueve años. Será su tercera visita a Marcos Juárez y uno de los shows más esperados de «Marcos Juárez Respira Música», el festival que reunirá a grandes figuras de la música nacional.

La cuenta regresiva para «Marcos Juárez Respira Música» ya comenzó y el festival sigue sumando figuras de primer nivel. Uno de los artistas más esperados será Luciano Pereyra, quien regresará a la ciudad el próximo 11 de septiembre para ofrecer un espectáculo que promete emoción, romanticismo y un recorrido por las canciones que marcaron su exitosa carrera.

Será una presentación muy especial, ya que significará el tercer encuentro del cantante con el público marcosjuarense, una ciudad que lo recibió en distintas etapas de su trayectoria artística.

Un artista con historia en Marcos Juárez

La primera vez que Luciano Pereyra llegó a Marcos Juárez fue cuando apenas comenzaba a construir su carrera. En aquella oportunidad participó de la recordada PRODUCTIVA – Muestra de Desarrollo Regional, donde un joven artista empezaba a conquistar al público argentino con su voz y su estilo inconfundible.

Su segunda visita fue en 2017, cuando brindó un exitoso recital en La Cantera Multiespacio, convocando a miles de personas que disfrutaron de una noche inolvidable.

Ahora, nueve años después, volverá a reencontrarse con sus seguidores como una de las grandes figuras de «Marcos Juárez Respira Música», un evento que reunirá a destacados artistas nacionales y promete convertirse en uno de los acontecimientos musicales más importantes del año en la región.

«Los espero para compartir todas nuestras canciones en Marcos Juárez Respira Música»

En la previa de su esperado regreso, Luciano Pereyra envió un saludo especial para los lectores de GuíaMedia e invitó a todos a ser parte del festival.

«Gente de Marcos Juárez, ¿cómo están? Soy Luciano Pereyra. Este 11 de septiembre los espero para compartir todas nuestras canciones en Marcos Juárez Respira Música. 11 de septiembre, Marcos Juárez… ahí los espero.»

Con ese mensaje, el artista comenzó a palpitar un nuevo reencuentro con una ciudad que ya forma parte de su historia.

Una carrera llena de éxitos

Con más de 25 años de trayectoria, Luciano Pereyra se consolidó como uno de los artistas más importantes de la música argentina y latinoamericana.

Su carrera incluye 16 álbumes editados, millones de reproducciones en plataformas digitales y presentaciones en escenarios de todo el mundo. Además, recibió numerosos reconocimientos, entre ellos varios Premios Gardel, las Gaviotas de Plata y de Oro del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y dos nominaciones a los Latin Grammy.

A lo largo de estos años también compartió proyectos musicales con figuras internacionales como Alejandro Fernández, Carlos Vives, Alejandro Sanz, David Bisbal, Juan Gabriel, Juanes, Los Ángeles Azules, Raphael, Luis Fonsi, Lang Lang, Pedro Capó, Nacho y Silvestre Dangond, consolidando una proyección artística que trasciende las fronteras.

Una noche que promete emocionar

El regreso de Luciano Pereyra será, sin dudas, uno de los momentos más esperados de «Marcos Juárez Respira Música». Sobre el escenario repasará los grandes clásicos que marcaron generaciones y también sus canciones más recientes, en un espectáculo pensado para emocionar de principio a fin.

El 11 de septiembre, Marcos Juárez volverá a recibir a un artista que conoce el cariño de su gente y que promete vivir una noche inolvidable junto a su público.

Con una trayectoria consolidada, una voz inconfundible y un repertorio lleno de éxitos, Luciano Pereyra será una de las grandes atracciones de un festival que ya comienza a despertar una enorme expectativa en toda la región.

GuíaMedia acompaña a «Marcos Juárez Respira Música» como Media Partner oficial del festival, acercando a sus lectores toda la información, entrevistas, contenidos exclusivos y la cobertura completa de uno de los eventos musicales más importantes que vivirá la ciudad este año.