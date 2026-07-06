La Municipalidad de Marcos Juárez concretó una nueva entrega del Programa Municipal de Vivienda (PRO.MU.VI.), alcanzando así las 258 viviendas adjudicadas desde la puesta en marcha de esta política habitacional impulsada por el municipio.

La intendente Sara Majorel encabezó la entrega de la nueva unidad habitacional, ubicada en calle Posta Espinillos 1267, en un acto realizado el jueves al mediodía junto a familiares y allegados del beneficiario.

El adjudicatario de la vivienda fue Ignacio Touz, quien recibió las llaves de su casa propia y comenzó una nueva etapa junto a su familia, cumpliendo el sueño del acceso a la vivienda mediante este programa municipal.

Un programa que continúa creciendo

Con esta nueva entrega, el programa alcanzó las 258 viviendas adjudicadas.

Desde el municipio destacaron la importancia de sostener iniciativas que generen oportunidades para las familias marcosjuarenses y permitan seguir ampliando el acceso a la vivienda propia.

La entrega de la vivienda Nº 258 representa una nueva historia que comienza y un nuevo objetivo cumplido para una familia de Marcos Juárez, en el marco del programa municipal de vivienda.