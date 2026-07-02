La Municipalidad de Marcos Juárez llevó adelante la compactación de 150 motocicletas secuestradas entre los años 2022 y 2025, en el marco del programa de disposición final de vehículos retenidos que no fueron retirados por sus propietarios luego de cumplirse los plazos y procedimientos administrativos establecidos por la normativa vigente.

El operativo se realizó en las instalaciones de la Dirección de Servicios Nº 2 y estuvo coordinado por la Dirección de Seguridad Vial y Protección Ciudadana, con el objetivo de liberar espacio en los depósitos municipales y avanzar en el tratamiento definitivo de unidades que permanecían retenidas desde hacía varios años.

Un procedimiento previsto por la normativa

Desde el municipio explicaron que la compactación se concretó una vez finalizadas las instancias administrativas correspondientes y luego de haberse cumplido los mecanismos de notificación y publicación para que los titulares pudieran regularizar su situación y recuperar los vehículos.

Las motocicletas involucradas habían sido secuestradas por diferentes infracciones a la normativa de tránsito y permanecían alojadas en dependencias municipales sin que sus propietarios realizaran los trámites necesarios para su restitución.

Destino de los fondos obtenidos

De acuerdo con lo informado oficialmente, los recursos económicos que se generen a partir del proceso de compactación serán destinados a una institución pública de la ciudad, que será definida oportunamente por el Departamento Ejecutivo Municipal.

La iniciativa forma parte de las políticas locales orientadas al ordenamiento de los espacios de depósito y a la gestión responsable de los vehículos retenidos.

Una ciudad con fuerte presencia de motocicletas

La medida también vuelve a poner en foco la importancia que tienen las motos en la movilidad cotidiana de Marcos Juárez. Según estimaciones locales, en la ciudad circulan alrededor de 22.000 motocicletas registradas y activas, lo que representa un promedio cercano a dos unidades por hogar.

La practicidad, el menor costo operativo y la facilidad para los desplazamientos urbanos explican gran parte del crecimiento del parque motociclista durante los últimos años.

Seguridad vial y controles

El incremento de la cantidad de motos en circulación plantea desafíos permanentes en materia de seguridad vial, controles y cumplimiento de las normas de tránsito.

Desde el municipio remarcan la importancia de circular con la documentación correspondiente, utilizar casco reglamentario y respetar las disposiciones vigentes para contribuir a una convivencia más segura en la vía pública.