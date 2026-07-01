El gobernador Martín Llaryora presentó el programa «Gas para Crecer», una iniciativa que busca llevar infraestructura de gas natural a nuevas localidades y potenciar el desarrollo productivo de la provincia.

La provincia de Córdoba lanzó el programa Gas para Crecer, una iniciativa destinada a ampliar la red de gas natural y garantizar el acceso a este servicio esencial en más de 70 localidades cordobesas.

El anuncio fue realizado por el gobernador Martín Llaryora, quien destacó que la infraestructura energética resulta clave para impulsar el crecimiento, generar empleo y mejorar la calidad de vida de los vecinos en todo el territorio provincial.

La propuesta contempla inversiones destinadas a extender gasoductos y redes domiciliarias, permitiendo que más familias, comercios e industrias puedan acceder al gas natural, un recurso fundamental para reducir costos y aumentar la competitividad.

Una obra estratégica para el desarrollo del interior

Desde el Gobierno provincial señalaron que el acceso al gas natural representa una herramienta de desarrollo para el interior productivo de Córdoba, ya que favorece la radicación de nuevas empresas, fortalece a las industrias existentes y genera mejores condiciones para la inversión.

Además, la ampliación de la infraestructura permitirá acompañar el crecimiento demográfico de numerosas localidades que actualmente presentan limitaciones para expandir sus redes de distribución.

Más de 70 localidades beneficiadas

El programa alcanzará a más de 70 localidades distribuidas en distintos departamentos de la provincia, consolidando una política de infraestructura energética orientada a reducir desigualdades y promover el desarrollo regional.

La iniciativa se suma a otras obras estratégicas impulsadas por la Provincia vinculadas al fortalecimiento de la matriz energética y la mejora de los servicios públicos.

Gas natural para familias, comercios e industrias

El acceso al gas natural no solo impacta en la economía de los hogares mediante una reducción en los costos energéticos, sino que también mejora la competitividad de comercios e industrias, especialmente en localidades del interior cordobés donde la disponibilidad de este servicio resulta determinante para el crecimiento.

En este sentido, el programa busca convertirse en un motor para el desarrollo económico y social de las comunidades beneficiadas.

Córdoba apuesta a la infraestructura energética

Durante la presentación, el gobernador remarcó que la infraestructura es una de las principales herramientas para generar oportunidades y consolidar el crecimiento de la provincia.

Con Gas para Crecer, Córdoba apunta a seguir ampliando el acceso al gas natural y a fortalecer el desarrollo productivo de cada región, acompañando el crecimiento de las localidades y mejorando la calidad de vida de miles de cordobeses.

Más información sobre el programa: Gobierno de Córdoba – Gas para Crecer