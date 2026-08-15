Después de cinco años de tratamientos y tres recaídas, su familia lanzó una campaña solidaria para reunir el dinero que permita acceder a una terapia CAR-T en Uruguay. El objetivo es llegar a 165.000 personas para transformar pequeños aportes en una oportunidad para Manu.

La historia de Manu hoy necesita de miles de personas. Hace cinco años fue diagnosticada con leucemia linfoblástica aguda tipo B, con compromiso de médula ósea. Desde entonces atravesó tratamientos, recaídas y momentos en los que la enfermedad logró ser controlada, pero volvió a aparecer.

Ahora, después de una tercera recaída, su familia busca una alternativa terapéutica fuera de Argentina. Manu fue aceptada para realizar una terapia CAR-T en Uruguay, pero para acceder al tratamiento necesitan reunir USD 550.000.

Ante una cifra imposible de afrontar en soledad, la familia decidió lanzar una campaña solidaria y pedir ayuda a la comunidad.

Cinco años de lucha contra la leucemia

El diagnóstico de Manu llegó hace cinco años. Se trataba de una leucemia linfoblástica aguda tipo B, con compromiso de la médula ósea.

Comenzó entonces un tratamiento que permitió avanzar sobre la enfermedad. Sin embargo, dos años después llegó una primera recaída, esta vez con compromiso del sistema nervioso central.

La familia volvió a atravesar un nuevo tratamiento. Tiempo después, la enfermedad volvió a aparecer y, en esta oportunidad, comprometió nuevamente el sistema nervioso central y también la médula ósea.

Los médicos lograron llevar la enfermedad a niveles muy bajos, pero después de un período de descanso volvió a aumentar.

La situación marcó un nuevo punto de inflexión: una tercera recaída.

La alternativa que encontraron está en Uruguay

Frente a esta nueva situación, la familia comenzó a buscar alternativas fuera del país.

Argentina actualmente no cuenta con la posibilidad de realizar este tratamiento para el caso de Manu, por lo que comenzaron las consultas en distintos países.

También se comunicaron con centros de España, pero los costos resultaban aproximadamente el doble de los necesarios para realizar el tratamiento en Uruguay.

Finalmente, Manu fue aceptada para acceder a una terapia CAR-T en Uruguay, una alternativa que su familia busca concretar cuanto antes.

Mientras tanto, continúa recibiendo medicación para intentar controlar la enfermedad y evitar que siga avanzando.

Pero hay algo que preocupa especialmente a su familia: el tiempo.

“El tiempo juega en contra, porque esto no espera”, explicaron.

Necesitan reunir USD 550.000

El tratamiento que Manu necesita tiene un costo de USD 550.000.

La cifra es enorme para una familia y por eso decidieron transformar el pedido de ayuda en una campaña colectiva.

La propuesta apunta a llegar a 165.000 personas y plantea una idea sencilla: si cada una pudiera aportar $5.000, entre todos podrían acercarse al objetivo.

Pero la familia remarca que no importa el monto. Cada aporte suma.

Y quienes no puedan colaborar económicamente también tienen una manera fundamental de ayudar: compartir la campaña y hacer que la historia de Manu llegue a más personas.

“Manu tiene muchas ganas de vivir”

Los años de tratamientos también dejaron consecuencias en su cuerpo. Actualmente Manu se moviliza en silla de ruedas debido a una neurotoxicidad que afectó parte de la movilidad de su cuerpo hacia abajo.

Pero, por encima de todo, su familia destaca sus ganas de seguir adelante.

“Manu tiene mucha, mucha, pero muchas ganas de vivir”, expresaron.

Ese deseo es el motor que llevó a su familia a hacer un pedido que jamás imaginó tener que realizar.

“Nunca pensamos tener que hacer este pedido porque es algo muy difícil pedir ayuda, pero no nos queda otra”, señalaron.

Hoy necesitan de la solidaridad de miles de personas para intentar conseguir los fondos necesarios y avanzar con el tratamiento.

Cómo ayudar a Manu

La colecta solidaria ya está en marcha y quienes quieran colaborar pueden hacerlo a través de Mercado Pago.

Alias: manuvicente8

Titular: Bravo Mayra Noelia (mamá)

Medio de pago: Mercado Pago

La familia pide que, además de donar, la campaña sea compartida.

Porque frente a una cifra de USD 550.000, cada aporte puede parecer pequeño. Pero cuando miles de personas se unen, el resultado puede ser diferente.

Doná lo que puedas. Compartí la campaña. Contale a alguien más.

Hoy Manu necesita una oportunidad para acceder al tratamiento que su familia busca conseguir.

Y para alcanzarla, necesitan de todos.