Córdoba Emprendedora presentó su nueva plataforma digital, una herramienta que permitirá centralizar la relación con los emprendedores, optimizar la gestión del programa y brindar una mayor visibilidad a los proyectos locales.

Disponible en https://cordobaemprendedora.cba.gov.ar/ , la web reúne en un solo espacio todas las propuestas que ofrece el programa, facilitando el acceso a capacitaciones, mentorías, espacios de visibilización y networking.

El portal está organizado en dos módulos principales. El primero es un Directorio Digital de Emprendimientos, donde cada negocio podrá contar con un perfil público que incluirá su nombre, descripción, rubro, logotipo, imágenes de productos o servicios, enlaces a redes sociales y sitio web, además de su ubicación dentro del mapa de la provincia.

El segundo módulo corresponde a una sección de Gestión Interna, a la que los emprendedores accederán mediante CiDi. Desde allí podrán administrar su perfil, inscribirse a las distintas propuestas y recibir información de manera directa.

La secretaria General de Hábitat y Desarrollo Emprendedor, Laura Jure, destacó que el propósito que se busca con este portal es que los negocios cuenten con una “vidriera digital gratuita con alcance provincial” lo que les permitirá aumentar la visibilidad de los emprendimientos y facilitando “el contacto con nuevos clientes y mercados”.

«Quienes emprenden tienen ahora una herramienta más para fortalecerse, de manera simple y centralizada, mediante la que podrán acceder a todas las oportunidades de crecimiento que brindamos desde Córdoba Emprendedora. Es una nueva forma de acompañarlos y alentarlos rumbo a su profesionalización”, agregó.

Cómo sumarse a la plataforma

Ingresar ahttps://cordobaemprendedora.cba.gov.ar/ y seleccionar Soy Emprendedor. Colocar usuario y clave Cidi. Cargar datos del emprendimiento.

Tras la validación, la información del negocio será visible y podrá ser encontrada por otros usuarios del portal.

Convocatorias abiertas

Actualmente, están disponibles las postulaciones para ser parte de los espacios de visibilización que Córdoba Emprendedora tiene abiertos en el Córdoba Shopping, en el Paseo Rivera y también en Mandale Feria.

Quienes tengan interés por conocer más sobre estas propuestas pueden ingresar a www.cordobaemprendedora.com y hacer click en Actividades Disponibles.

Los espacios de visibilización son vidrieras de lujo exclusivas, que permiten a las marcas mostrar lo que hacen, captar nuevos clientes y comercializar sus productos.

Al lado del talento

Córdoba Emprendedora es una iniciativa que viene acompañando, desde finales de 2020, a quienes se lanzan con pocas herramientas al mundo del emprendedurismo y a quienes tienen demasiado potencial para quedarse estancados.

¿Cómo? A través de ejes integrales como el mentoreo, la financiación, la capacitación y los espacios de visibilización en shoppings, eventos convocantes y ferias.