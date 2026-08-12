La Cra. Eliana Datto explicó a GuíaMedia cómo funciona el beneficio para monotributistas que pagan su cuota mediante débito automático y pueden acceder al reintegro de un mes del componente impositivo.

Si sos monotributista y todos los meses pagás tu cuota, existe un beneficio que quizás no conocías. Se trata de la posibilidad de acceder al reintegro de un mes del componente impositivo cuando el pago se realiza mediante débito automático durante 12 meses consecutivos.

La Cra. Eliana Datto explicó a GuíaMedia cómo funciona este mecanismo, cuáles son las alternativas para adherirse y qué debe tener en cuenta un monotributista para aprovecharlo.

¿Cuál es el beneficio de pagar el monotributo por débito automático?

El beneficio consiste en el reintegro de un mes del componente impositivo de la cuota del monotributo.

Para acceder, el contribuyente debe mantener durante 12 meses consecutivos el pago de la cuota mediante débito automático.

Es decir, no se trata de un descuento que se aplica todos los meses. El beneficio llega una vez cumplido el período requerido de pagos a través de este mecanismo.

“Una vez que pasan 12 meses que se te debita mediante estos dos medios de pago la cuota de tu monotributo, se te va a reintegrar un mes del componente impositivo”, explicó Datto.

¿Cómo adherir el monotributo al débito automático?

Según explicó la contadora, existen dos alternativas para realizar la adhesión: mediante una cuenta bancaria o utilizando una tarjeta de crédito.

En el caso de la cuenta bancaria, el contribuyente debe realizar la adhesión desde ARCA, declarando el CBU correspondiente para que la cuota del monotributo sea debitada automáticamente.

Esta opción permite evitar el pago manual de la obligación todos los meses y, además, comenzar a cumplir con el período necesario para acceder al reintegro.

¿Se puede pagar con tarjeta de crédito?

Sí. También existe la posibilidad de adherir la cuota del monotributo al débito automático de una tarjeta de crédito.

En este caso, el procedimiento es diferente. Datto explicó que el contribuyente debe consultar con el banco con el que trabaja para solicitar la adhesión.

Una vez que la cuota comienza a debitarse automáticamente, se debe mantener esta modalidad durante los 12 meses requeridos.

¿Cuándo se recibe el reintegro?

El beneficio se obtiene después de completar los 12 meses consecutivos de pagos mediante débito automático.

El reintegro corresponde a un mes del componente impositivo y se efectúa de acuerdo con el medio de pago utilizado.

Por eso, quienes actualmente pagan el monotributo de manera manual pueden evaluar la posibilidad de adherirse al débito automático y aprovechar un beneficio que muchas veces pasa desapercibido.

Un beneficio que muchos monotributistas desconocen

El pago automático no solo permite simplificar el cumplimiento mensual de la cuota. También puede dar acceso a este reintegro una vez cumplido el período establecido.

“Esto es un beneficio que muchos monotributistas desconocen y que está bueno aprovecharlo”, señaló la Cra. Eliana Datto.

En un contexto donde cada gasto cuenta, conocer los beneficios disponibles para los contribuyentes puede representar una diferencia. Para quienes ya cumplen regularmente con el pago del monotributo, revisar la modalidad utilizada y consultar sobre la adhesión al débito automático puede ser una alternativa a tener en cuenta.

La información fue brindada por la Cra. Eliana Datto a GuíaMedia.

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