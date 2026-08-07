Durante tres jornadas consecutivas y en el marco de la tercera edición del Focus Córdoba, la Provincia ha reunido en el Centro Cultural Córdoba a representantes de plataformas, universidades y profesionales del audiovisual, la animación, los videojuegos, la música y el cine de Argentina, Colombia, Portugal, Chile, Alemania y otros países.

Silvina Nano, subdirectora de Industrias Culturales de la Provincia y coordinadora del Polo Audiovisual Córdoba, destaca la decisión política de darle espacio al intercambio vinculado a la actividad cultural, segura de que es el camino para el crecimiento de una industria que finalmente genera divisas y empleos.

“Lo que hace el Gobierno de Córdoba es brindar un espacio de encuentro en donde se puedan llegar a concertar negocios, a través de distintas rondas”, señala Nano y brinda precisiones: “Trajimos a más de 40 invitados internacionales de diferentes países. -Alemania, República Checa, Paraguay, Colombia, Estados Unidos, Finlandia- de los diferentes sectores. Lo que buscamos es lograr hacer un enlace eficiente y que se encuentren los proyectos de nuestra industria audiovisual”.

El objetivo es claro. Se trata de encontrar los trabajos colaborativos, las coproducciones. No sólo que se logre rodar en Córdoba, lo que va a permitir que la industria local se pueda posicionar, sino mostrar toda la capacidad instalada que tiene la Provincia, paralelamente con las distintas herramientas de financiamiento.

La programación de esta tercera edición incluyó conferencias, clases magistrales, showcases y espacios de formación con especialistas internacionales, que comparten experiencias y tendencias para fortalecer la economía creativa y ampliar la proyección global del talento cordobés.

Daniel Pensa, presidente de la Cámara Argentina de la Industria Cinematográfica aseguró que “esto ayuda a que desde afuera venga la gente a participar, a querer trabajar con los cordobeses en nuestra industria audiovisual, porque empieza a confiar, empieza a ver siempre las mismas caras, conoce la gente, y es a partir de la confianza que se arman estos negocios”.

Tras lamentar el momento por el que está atravesando la industria por la falta de respaldo a nivel nacional, consideró que encuentros como el Focus Córdoba “son los lugares de refugio, los lugares en donde nos encontramos y tratamos de pensar soluciones”.

Añadió que “en el planeta se están dando cuenta de que el audiovisual es, además de la herramienta más potente de comunicación, creación y formación, también es una herramienta de creación de industria, de empleo, de traer divisas del exterior para trabajar acá”.

En esta ocasión ha tenido un espacio importante el sector de los videojuegos y el colombiano Julián Álvarez no vacila en calificar al encuentro de “espectacular” y precisa que él y sus compatriotas vinieron a “buscar talento, gente, además de conocer las empresas de Córdoba”.

Quieren saber qué tienen para ofrecer y ver “cómo podemos integrarlos en la industria y crear alguna alianza que nos sirva a todos. Ese es nuestro objetivo principal”.

El encuentro realizado en el Centro Cultural Córdoba incluyó una bienal de música y la participación de artistas e investigadores como la portuguesa Paulina Almeida, quien coordina residencias artísticas en Águeda, es curadora del Festival de Arte de Marrakech, fundadora de la Land Art Moving Biennial (LAMB) y de Diagonal, la bienal de arte en bicicleta.

Ella afirma que encontró en Córdoba “un montón de creativos, gente muy interesante de todas las áreas, también de entrecruzamiento disciplinar, con proyectos muy consistentes que nos interesan mucho para vincular con mi país”.

Según la investigadora portuguesa la reunión Córdoba es ideal “para generar nuevos proyectos entre los países, pero también para armar relaciones entre artistas y productores”.

El productor, director y presidente de la Academia de Cine Hernán Findling opinó que “es fundamental que esté el Estado respaldando la actividad cinematográfica”.