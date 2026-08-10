Durante el primer semestre de 2026, el Gobierno de Córdoba, a través de la Secretaría General de Ambiente, Economía Circular y Biociudadanía, llevó adelante una intensa agenda de actividades de educación ambiental, promoviendo instancias de formación, participación y aprendizaje destinadas a docentes y estudiantes de distintos niveles educativos.

En estos primeros seis meses, más de 22.000 estudiantes participaron de charlas y talleres sobre economía circular, biodiversidad, áreas naturales protegidas y promoción ambiental.

Las actividades también incluyen instancias prácticas como el armado de huertas escolares, la capacitación y entrega de composteras, jornadas de forestación y recuperación de patios, además de la entrega de semillas, tierra, plantas aromáticas y cajones para fortalecer los espacios educativos.

Esta instancia formativa tiene como objetivo brindar herramientas pedagógicas para incorporar la perspectiva ambiental en las prácticas educativas, promoviendo la construcción de propuestas didácticas que articulen conocimientos teóricos con experiencias concretas en el territorio.

«Creemos que la educación ambiental es una herramienta fundamental para construir ciudadanía y promover una transformación cultural. Estos resultados muestran el alcance del trabajo realizado, pero sobre todo reflejan el enorme potencial que tiene la educación para impulsar cambios positivos en nuestras comunidades», destacó la secretaria General de Ambiente, Economía Circular y Biociudadanía, Victoria Flores.

A su vez, se entregaron más de 6.500 plantas a través de iniciativas como Tu Huerta, Bosques Educativos, Jardín Biodiverso y acciones de Forestación, promoviendo experiencias de aprendizaje vinculadas con la biodiversidad, la producción sostenible y el cuidado del entorno.

En el marco de esta propuesta, se encuentran también las jornadas Re-Conversar, en las que más de 1.500 estudiantes participaron de un espacio de diálogo y reflexión sobre los principales desafíos ambientales; y las jornadas Re-Accionar, que buscan transformar ese aprendizaje en acciones concretas de intervención.

De esta manera, la Provincia continúa fortaleciendo una política pública que apuesta a la formación, la participación y el trabajo conjunto con las comunidades educativas, consolidando la educación ambiental como un eje estratégico para el desarrollo sostenible y la construcción de una Córdoba cada vez más comprometida con el cuidado del ambiente.