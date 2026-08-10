Con nueve años de trayectoria, la empresa creada por Maximiliano Cardozo acompaña a adultos mayores y personas que necesitan asistencia en sus hogares, con cuidadores, enfermeros y un equipo preparado para brindar atención personalizada en Marcos Juárez y la región.

Cuando una familia necesita encontrar a alguien que cuide a un padre, una madre o un familiar, hay algo que está por encima de cualquier otra cuestión: la confianza.

Porque no se trata simplemente de contratar un servicio. Se trata de abrir las puertas de una casa y permitir que otra persona acompañe y cuide a alguien querido.

Desde esa necesidad nació Cuenta Conmigo, una empresa de Marcos Juárez que comenzó su actividad el 16 de septiembre de 2017 y que hoy transita su noveno año de trabajo.

En una entrevista con GuíaMedia, su propietario, Maximiliano Cardozo, contó cómo nació el proyecto, qué servicios brinda actualmente y por qué la confianza y el acompañamiento de las familias son parte fundamental de la propuesta.

Cuenta Conmigo nació para cuidar en casa

Cardozo es licenciado en Enfermería y antes de crear Cuenta Conmigo ya tenía experiencia en el cuidado de adultos mayores.

La idea de desarrollar un servicio de estas características estaba presente desde hacía tiempo. La posibilidad tomó forma luego de conocer en Córdoba una experiencia vinculada al cuidado domiciliario.

A partir de aquel proyecto inicial, Cardozo decidió desarrollar una propuesta propia para Marcos Juárez y nació Cuenta Conmigo.

La iniciativa buscó responder a una necesidad concreta: que los adultos mayores y otras personas que requieren asistencia puedan recibir los cuidados necesarios sin tener que abandonar su hogar.

La empresa define justamente como uno de sus objetivos brindar cobertura y asistencia para responder a las necesidades de cuidado de la población y generar la posibilidad de ser atendida en su propio domicilio.

¿A quiénes está dirigido el servicio?

Cuenta Conmigo trabaja principalmente con adultos mayores que necesitan acompañamiento, asistencia y cuidados en su vida cotidiana.

También brinda servicios de enfermería domiciliaria para personas que atraviesan distintos procesos de salud y requieren atención profesional en su hogar.

De acuerdo con la información institucional, el equipo de enfermería puede intervenir, según indicación médica, en situaciones que requieren controles, curaciones, administración de medicación y otros cuidados, incluyendo pacientes postquirúrgicos, oncológicos o con discapacidad.

La propuesta también contempla personas que necesitan asistencia por dificultades motrices y familias que requieren acompañamiento durante una internación.

Por eso, el servicio no se limita exclusivamente a los adultos mayores: se adapta a las necesidades particulares de cada persona y de cada familia.

Cuidadores y enfermeros para una atención personalizada

Uno de los principales diferenciales que destaca Cardozo es la conformación del equipo.

Cuenta Conmigo trabaja con cuidadores domiciliarios, enfermeros y enfermeras, con personal seleccionado y capacitado para brindar un servicio profesional, responsable y comprometido.

Los cuidadores acompañan en tareas vinculadas con la higiene, el confort, la alimentación, la movilidad, el traslado, la recreación y la comunicación, además de constituirse en un nexo entre la persona cuidada y su familia.

La empresa ofrece distintas modalidades de atención: 4, 8, 12 y 24 horas, los 365 días del año, de acuerdo con las necesidades de cada cliente.

También existen servicios mensuales y eventuales. Estos últimos pueden solicitarse, por ejemplo, cuando una persona se encuentra internada en un hospital o sanatorio y la familia necesita acompañamiento.

La tranquilidad de los hijos también forma parte del cuidado

Muchas veces quienes buscan un cuidador para un adulto mayor no son quienes viven con esa persona.

Son sus hijos, familiares o personas cercanas que necesitan continuar con sus trabajos y responsabilidades mientras alguien de confianza acompaña a su familiar.

Por eso, en Cuenta Conmigo el contacto con la familia ocupa un lugar central.

Cardozo explica que mantienen comunicación permanente con quienes contratan el servicio, incluso cuando viven en otra ciudad o en el exterior.

Además, la empresa realiza supervisiones semanales para conocer cómo se desarrolla cada servicio y mantener contacto tanto con los cuidadores como con las personas atendidas y sus familias.

La empresa también incorporó una alternativa de monitoreo mediante cámaras. En esta modalidad, se entregan dos cámaras para instalar en el domicilio, permitiendo que los familiares y Cuenta Conmigo puedan mantenerse conectados.

El objetivo es uno solo: generar mayor tranquilidad en quienes confían el cuidado de un familiar a otra persona.

Un servicio que llega a Marcos Juárez y la región

Desde su sede en Marcos Juárez, Cuenta Conmigo también presta servicios en distintas localidades de la región.

La empresa trabaja con familias de Leones, Inriville y alrededores, además de recibir consultas de otras ciudades.

Entre las modalidades disponibles se encuentra también el servicio cama adentro, destinado principalmente a localidades cercanas, donde las cuidadoras permanecen durante 24 horas y se organizan mediante un sistema de rotación.

Cuenta Conmigo también ofrece servicios de enfermería y trabaja con facturación y obras sociales, de acuerdo con cada situación particular.

El próximo desafío: una residencia para adultos mayores

La empresa atraviesa además una etapa de nuevos proyectos.

Cardozo contó durante la entrevista que están preparando un espacio físico para ofrecer el servicio de Cuenta Conmigo también dentro de una residencia.

La intención es crear un lugar pensado para que quienes vivan allí puedan sentirse cómodos, acompañados y contenidos.

El proyecto busca mantener la misma filosofía que sostiene el trabajo domiciliario: brindar cuidado, tranquilidad y atención humana.

Nueve años construyendo confianza

Después de nueve años de actividad, Cardozo destaca especialmente la relación construida con las familias.

Hay clientes que permanecen vinculados con Cuenta Conmigo desde los primeros días. En algunos casos, el vínculo incluso continúa cuando la familia vuelve a necesitar el servicio para otro integrante.

Ese tipo de continuidad representa, para la empresa, una de las principales señales de confianza.

Porque detrás de cada cuidador, cada enfermero y cada hora de atención hay una historia familiar y una responsabilidad que no puede delegarse de cualquier manera.

Cuenta Conmigo nació en Marcos Juárez para responder a esa necesidad y hoy continúa creciendo con una premisa clara: cuidar a las personas en el lugar donde se sienten más cómodas, acompañando también a quienes están detrás de cada decisión: sus familias.

📍 ¿Dónde encontrar a Cuenta Conmigo?

Actualmente, Cuenta Conmigo atiende en su nueva sede de calle Pellegrini 582, Marcos Juárez, de lunes a viernes de 8 a 13 horas.

También pueden realizarse consultas a través de sus redes sociales y WhatsApp.

Teléfonos: 3472-439034 / 583726

Correo: [email protected]