La Provincia de Córdoba comunica que realizó el pago, en tiempo y forma, del décimo segundo servicio de Intereses de los Títulos de Deuda Internacional Step Up con vencimiento 2029 por un monto total de USD 15.682.777,34. La tasa aplicada es de 6,875%. La emisión de este Título se destinó al financiamiento de obras de infraestructura.

Asimismo, la Provincia también concretó el pago del primer cupón de Intereses de los Títulos de Deuda Internacional con vencimiento en 2035 por un monto total de USD 34.400.000,00.

Estos títulos se emitieron en febrero de 2026 por un monto de USD 800.000.000 millones en el marco del lanzamiento de la Emisión de Títulos de Deuda Internacionales de la Provincia de Córdoba por un valor nominal de hasta la suma de VN USD 800.000.000.

Los Títulos de Deuda PDCAR35 abonarán intereses semestrales con un cupón del 8,6% anual.

En tanto, el pago de amortizaciones será escalonado a partir del séptimo año y el vencimiento del título operará en 2035.

El instrumento emitido tiene por destino el financiamiento de proyectos estratégicos de infraestructura y la recompra parcial de los títulos internacionales PDCAR27 bajo un esquema de selective tender.

De este modo, la Provincia de Córdoba continúa afrontado los compromisos asumidos en el mercado local e internacional de deuda, asegurando la sostenibilidad fiscal y financiera.