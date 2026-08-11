La Municipalidad de Marcos Juárez abrió una licitación pública para ejecutar trabajos de limpieza, dragado y acondicionamiento del Lago Dr. Loings, conocido como Lago El Panal. La obra cuenta con un presupuesto oficial de $474.014.181,05, IVA incluido.

La Municipalidad de Marcos Juárez llamó a Licitación Pública, mediante el Decreto N.º 197/2026, para llevar adelante una obra de limpieza, dragado y acondicionamiento del Lago Dr. Loings, conocido como Lago El Panal.

El proyecto contempla una intervención sobre este espacio, para la cual el municipio estableció un presupuesto oficial de $474.014.181,05, IVA incluido.

Cuándo se realizará la apertura de sobres

De acuerdo con el llamado oficial, la apertura de los sobres con las propuestas se realizará el próximo 24 de agosto de 2026, a las 10:00 horas.

En esa instancia se conocerán las ofertas presentadas por las empresas o contratistas interesados en ejecutar los trabajos previstos en la licitación.

La convocatoria establece así un nuevo paso administrativo para avanzar con una obra que contempla tareas de limpieza, dragado y acondicionamiento del Lago El Panal.

Cómo consultar el pliego de la licitación

Los interesados en participar podrán solicitar el pliego de condiciones sin costo.

Según informó la Municipalidad de Marcos Juárez, el documento puede solicitarse en la Oficina de Coordinación Administrativa, donde se encuentra disponible para quienes necesiten conocer las condiciones y requisitos establecidos para la presentación de ofertas.

El pliego contiene las condiciones que deberán contemplar quienes participen del proceso licitatorio.

Una obra con un presupuesto de más de $474 millones

El monto establecido como presupuesto oficial para esta licitación asciende a $474.014.181,05, con el IVA incluido.

La cifra representa el valor de referencia fijado por la Municipalidad de Marcos Juárez para la ejecución de los trabajos de limpieza, dragado y acondicionamiento del Lago Dr. Loings (Lago El Panal).

La próxima fecha clave será entonces el 24 de agosto, cuando se produzca la apertura de las propuestas recibidas.

Los datos principales de la licitación

Organismo: Municipalidad de Marcos Juárez.

Municipalidad de Marcos Juárez. Modalidad: Licitación Pública.

Licitación Pública. Decreto: N.º 197/2026.

N.º 197/2026. Obra: Limpieza, dragado y acondicionamiento del Lago Dr. Loinas (Lago El Panal).

Limpieza, dragado y acondicionamiento del Lago Dr. Loinas (Lago El Panal). Presupuesto oficial: $474.014.181,05, IVA incluido.

$474.014.181,05, IVA incluido. Apertura de sobres: 24 de agosto de 2026.

24 de agosto de 2026. Hora: 10:00.

10:00. Pliego: sin costo.

sin costo. Lugar para solicitarlo: Oficina de Coordinación Administrativa.

La licitación constituye el procedimiento mediante el cual el municipio recibirá y evaluará las propuestas para determinar quién estará a cargo de ejecutar los trabajos previstos en el Lago El Panal de Marcos Juárez.