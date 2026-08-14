El cuartel recibió la primera cuota del subsidio anual correspondiente al Plan Provincial de Manejo del Fuego. En total, la Provincia destinó $1.170 millones a 65 asociaciones y cuerpos de Bomberos Voluntarios.

El cuartel de Bomberos Voluntarios de Marcos Juárez recibió $18 millones del Gobierno de Córdoba, correspondientes a la primera cuota del subsidio provincial previsto en el marco del Plan Provincial de Manejo del Fuego.

La entrega se realizó durante un acto encabezado por el gobernador Martín Llaryora, junto al ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, la vicegobernadora Myrian Prunotto y otras autoridades provinciales y representantes de los cuarteles beneficiarios.

En total, el Gobierno de Córdoba destinó $1.170 millones a 65 asociaciones y cuerpos de Bomberos Voluntarios de toda la provincia, con el objetivo de fortalecer los recursos y la capacidad de respuesta frente a incendios y otras situaciones de emergencia.

Bomberos de Marcos Juárez recibió la primera cuota

La presidenta de la Asociación de Bomberos Voluntarios de Marcos Juárez, Gisella Bellucci, explicó que el aporte provincial se entrega todos los años y, habitualmente, se paga en dos cuotas.

“Nosotros todos los años recibimos el subsidio provincial, que por lo general lo pagan en dos cuotas. Ahora nos dieron la primera, que es de $18 millones”, explicó Bellucci.

La representante del cuartel señaló además que para acceder al beneficio las asociaciones deben presentar la documentación requerida dentro de los plazos establecidos.

“Los cuarteles presentamos la carpeta y tenemos que tener la documentación en tiempo y forma. Ayer éramos 65 cuarteles los que estábamos convocados”, detalló.

De esta manera, el aporte recibido por Bomberos Voluntarios de Marcos Juárez representa la primera parte del subsidio anual correspondiente al programa provincial.

¿Qué es el Plan Provincial de Manejo del Fuego?

El subsidio forma parte de las políticas provinciales vinculadas a la prevención y lucha contra los incendios, establecidas en el marco de la Ley Provincial 8751 de Manejo del Fuego.

La normativa establece el marco para las acciones relacionadas con la prevención, control y combate de incendios en Córdoba y contempla la participación de los distintos organismos y cuerpos de Bomberos Voluntarios.

Según explicó Bellucci, los fondos son administrados y entregados desde el Ministerio de Seguridad, a través de la Secretaría de Gestión de Riesgo Climático, Catástrofes y Protección Civil.

Recursos para fortalecer la respuesta ante emergencias

La inversión provincial busca fortalecer a los cuarteles que se encuentran en la primera línea de respuesta ante incendios y distintas emergencias.

Para los Bomberos Voluntarios, estos recursos permiten sostener y mejorar su capacidad operativa, afrontar gastos de funcionamiento y contar con herramientas necesarias para desarrollar su tarea.

En Marcos Juárez, los $18 millones corresponden a la primera cuota del subsidio anual. La segunda parte del aporte provincial será entregada posteriormente, de acuerdo con el esquema habitual señalado por la Asociación de Bomberos Voluntarios.

La inversión alcanza a cuarteles de distintos puntos de Córdoba y representa un respaldo económico para instituciones que cumplen un rol fundamental en la prevención y atención de emergencias en sus comunidades.

Datos principales

$18 millones: recibió Bomberos Voluntarios de Marcos Juárez.

recibió Bomberos Voluntarios de Marcos Juárez. $1.170 millones: inversión total del Gobierno de Córdoba.

inversión total del Gobierno de Córdoba. 65: asociaciones y cuerpos de Bomberos Voluntarios beneficiarios.

asociaciones y cuerpos de Bomberos Voluntarios beneficiarios. Primera cuota: corresponde al subsidio provincial anual.

corresponde al subsidio provincial anual. Ley: 8751 de Manejo del Fuego.

8751 de Manejo del Fuego. Área responsable: Ministerio de Seguridad de Córdoba.

En Marcos Juárez, el aporte permitirá continuar fortaleciendo los recursos del cuartel y su capacidad de respuesta ante las emergencias que puedan presentarse en la ciudad y la región.